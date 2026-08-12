Per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius viršijo 250

7,4 balo žemės drebėjimas pirmadienį supurtė šalies kavos auginimo regioną. Jis laikomas vienu pražūtingiausių Kolumbijoje šį šimtmetį. Vien tik Pereiros ir Kalio miestuose, vietos institucijų duomenimis, registruota atitinkamai 101 ir 95 žuvusieji, praneša agentūra „Reuters“.
Liudininkai pasakojo apie košmariškas scenas. Tūkstančiai žmonių liko be pastogės, nes jų namai sugriuvo arba tapo negyvenami dėl pažeidimų. Naujasis prezidentas Abelardo De La Espriella, kuris buvo inauguruotas praėjusį penktadienį, apsilankė paveiktuose regionuose ir pažadėjo nukentėjusiesiems ekonominę paramą.
Ypač sudėtinga padėtis atokiose bendruomenėse Ramiojo vandenyno pakrantės Čoko regione, esančiame netoli epicentro. Čia daugelis žmonių vis dar neturi elektros ir bazinio aprūpinimo. Ryšys su kai kuriomis labiausiai nukentėjusiomis vietovėmis tebėra nutrūkęs. Todėl manoma, kad aukų skaičius gali toliau didėti.
Žemės drebėjimas buvo juntamas visoje Kolumbijoje, įskaitant sostinę Bogotą.
Drebėjimas, kuris įvyko 110 km gylyje, taip pat buvo juntamas kaimyniniame Ekvadore ir Panamoje.
JAV geologijos tarnybos ekspertai teigė, kad žemės drebėjimą greičiausiai sukėlė judesiai palei gilų Naskos tektoninės plokštės lūžį.
Apie sugriovimus pranešta praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po to, kai du galingi žemės drebėjimai supurtė kaimyninę Venesuelą. Tada žuvo daugiau kaip 6,3 tūkst. žmonių, o dar dešimtys tūkstančių liko be namų.
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