 Žemės drebėjimas smogė vakarų Turkijai

2025-08-10 20:55
BNS inf.

Turkijos vakaruose esančiame Sindirgi sekmadienį įvyko 6,1 balo žemės drebėjimas, pranešė šalies Nelaimių valdymo agentūra (AFAD).

Žemės drebėjimas smogė vakarų Turkijai / Scanpix nuotr.

Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.

Institucijos kol kas nepateikė informacijos apie galimus nuostolius ar aukas.

Šiame straipsnyje:
Turkija
žemės drebėjimas

