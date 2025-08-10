Žemės drebėjimas smogė vakarų Turkijai

Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.
Turkijos vakaruose esančiame Sindirgi sekmadienį įvyko 6,1 balo žemės drebėjimas, pranešė šalies Nelaimių valdymo agentūra (AFAD).
Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.
Institucijos kol kas nepateikė informacijos apie galimus nuostolius ar aukas.
