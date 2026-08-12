Žiniasklaida: per dronų ataką okupuotame Kryme ir Rusijos Novorosijske griaudėjo sprogimai

Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis, Novorosijsko gyventojai pranešė apie pasikartojančius sprogimus, Rusijos oro gynybai bandant atremti dronų ataką.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Novorosijske dronų nuolaužos nukrito ant šešių gyvenamųjų namų, komercinio pastato ir statybvietėje. Skelbiama, kad yra nukentėjusiųjų, bet jų skaičius ir sužeidimų sunkumas kol kas neaiškūs.
Anot „Telegram“ kanalo „Exilenova Plus“, naktį liudininkai nuolat pranešdavo apie sprogimus šiame Rusijos mieste. Teigiama, kad, be kitų objektų, smogta grūdų elevatoriui ir žemės ūkio krovinių kompleksui, naudojamam tranzitui į jūrų uostus ir iš jų.
Novorosijske, dideliame Rusijos uoste prie Juodosios jūros, yra jūrų pajėgų bazė, kuria naudojasi Rusijos Juodosios jūros laivynas. Po pakartotinių Ukrainos atakų prieš Rusijos karo laivus ir karinio jūrų laivyno infrastruktūrą pusiasalyje, Rusija didžiąją dalį laivyno perkėlė iš okupuoto Krymo į Novorosijską.
Apie sprogimus taip pat pranešta visame okupuotame Kryme. Stebėsenos kanalas „Crimean Wind“, remdamasis vietos gyventojais, nurodė, kad netoli Balaklavos šiluminės elektrinės už Sevastopolio pasigirdo keli sprogimai.
Netoliese esančiame Bachčysarajuje „po vidurnakčio pasigirdo daugybė sprogimų, kulkosvaidžių ugnis, o danguje pasirodė dronai“, pasakojo „Crimean Wind“ cituojamas gyventojas.
Pranešama, kad toliau į rytus, netoli Krymo tilto, jungiančio okupuotą pusiasalį su Rusijos Krasnodaro kraštu, taip pat vyko plataus masto dronų ataka.
„The Kyiv Independent“ negalėjo patvirtinti šių pranešimų.
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