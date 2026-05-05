Žiniasklaida: į žmones Vokietijoje įvažiavęs įtariamasis turėjo psichikos sveikatos problemų

Įtariama, kad 33-ejų Vokietijos pilietis pirmadienį dideliu greičiu važiavo pagrindine gatve istoriniame rytinio miesto centre ir pražudė du žmones, o dar daug kitų sužalojo.
Vokietiją pastaraisiais metais sukrėtė taranavimo automobiliu išpuolių serija, įskaitant vieną incidentą, kurio taikiniu 2024 m. tapo Kalėdų mugė Magdeburge, ir kitus Berlyne bei Miunchene.
Įtariamasis dėl incidento Leipcige buvo sulaikytas įvykio vietoje, o pareigūnai nurodė nemanantys, kad jis turėjo politinį ar religinį motyvą.
Tarnybos tiesiogiai nekomentavo jo psichikos sveikatos, tačiau dienraštis „Bild“ ir vietos transliuotojas MDR pranešė, kad jis neseniai buvo gydomas psichiatrijos įstaigoje.
Pasak „Bild“, jis pats kreipėsi į šį centrą, tačiau sekmadienį jo buvo paprašyta išvykti dėl agresyvaus elgesio su kitais pacientais.
Neaišku, ar įstaiga informavo policiją prieš jo paleidimą, kaip to reikalaujama tais atvejais, kai pacientas galėtų kelti grėsmę, rašė dienraštis.
Gatvė, kurioje įvyko mirtinas incidentas, antradienio rytą vis dar buvo aptverta. Per šį incidentą žuvo 63 m. moteris ir 77 m. vyras – abu jie buvo Vokietijos piliečiai. Pareigūnai teigė, kad daug žmonių buvo sužeista, bet tikslaus skaičiaus neįvardijo.
