Žiniasklaida: Moldovos ir Rumunijos oro erdvę buvo pažeidęs įtariamas Rusijos dronas

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Moldovos kariuomenė bepilotį orlaivį užfiksavo 16 val. 20 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, pranešė Moldovos gynybos ministerija, kuri jį įvardijo kaip „Shahed“ tipo droną, įskridusį į šalies oro erdvę iš Ukrainos pusės.
Kariuomenė stebėjo droną, kol jis 16 val. 37 min. paliko Moldovos oro erdvę ir nuskriejo Rumunijos Golaješčio kryptimi.
Dronui įskridus į Rumunijos oro erdvę, buvo pakelti Ispanijos naikintuvai F/A-18, dislokuoti vykdant NATO misiją.
Rumunijos pareigūnai kelių regionų gyventojams išplatino skubius perspėjimus, ragindami „slėptis rūsiuose arba civilinės saugos slėptuvėse“, o Jasų tarptautinis oro uostas sustabdė skrydžius, kol dronas pasišalino iš šios zonos.
Rumunijos radarai ryšį su įsibrovusiu dronu prarado netrukus po 17 valandos. Rumunijos vyriausybės teigimu, dronas galiausiai sudužo Moldovoje, maždaug už 25 km į rytus nuo sienos su Rumunija, netoli Botošanio apskrities.
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