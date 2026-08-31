Žiniasklaida: Vokietija dėl incidento Leipcige apkaltins Rusiją

Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas.
Berlyno reakcija „šiuo metu galutinai derinama su Europos Sąjunga ir NATO partneriais“, F. Merzas sakė televizijai ARD per tradicinį vasaros interviu.
Jo vyriausybė dar turi patvirtinti, kas atsakingas už incidentą Leipcigo oro uoste, tačiau manoma, kad jį galėjo suorganizuoti Rusija.
Kancleris atsisakė komentuoti šį klausimą, tačiau teigė, kad tyrimas artėja prie pabaigos, o jo vyriausybė jau yra sutarusi dėl atsako.
Rugpjūčio 4 d. Leipcigo–Halės oro uosto teritorijoje prie Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi.
Federalinė prokuratūra perėmė tyrimą ir incidentą vertina kaip „rimtą išpuolį prieš Vokietijos transporto ir logistikos infrastruktūrą“.
Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis.
Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei.
Žiniasklaida: Berlynas apkaltins Maskvą
Tuo metu leidinys „Politico“ ir Vokietijos laikraštis „Welt am Sonntag“ remdamiesi šaltiniais paskelbė, kad artimiausiomis dienomis Vokietijos kancleris F. Merzas ketina paskelbti, jog atsakomybė dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją Leipcigo oro uoste, kur buvo rastas dronas su sprogmenimis, tenka Rusijai.
Manoma, kad F. Merzas paskelbs naujas sankcijas Maskvai. Pasak šių dviejų žiniasklaidos priemonių, sankcijų paketas sujungtų tiesiogines Vokietijos priemones su naujomis Europos Sąjungos (ES) sankcijomis, kurios rengiamos Briuselyje.
Vienas šaltinis atskleidė, kad pavienių Rusijos diplomatų išsiuntimas iš Vokietijos arba „Rusijos namų“ Berlyne uždarymas nebelaikomi tinkamu atsaku į dronų incidentą Leipcige. Pasak šaltinio, reikia tvirtesnių veiksmų – griežtesnių sankcijų ar dar didesnio ginklų tiekimo Ukrainai.
„Politico“ žiniomis, Berlynas taip pat pradėjo ruoštis griežtai Maskvos reakcijai.
Su „Politico“ kalbėję šaltiniai Vokietijos planuojamus žingsnius apibūdina kaip „Zeitenwende 2.0“ – antrąjį istorinį lūžį. Pirmą kartą šį „Zeitenwende“ terminą pavartojo tuometis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, kalbėdamas apie Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą, kai jis paskelbė apie staigius Berlyno santykių su Maskva pokyčius.
Investicijos į gynybą
Interviu metu F. Merzo taip pat teirautasi apie dideles investicijas į gynybą. Vokietijos kariuomenės, Bundesvero, biudžetas turėtų išaugti nuo 82 mlrd. eurų 2026 m. iki 153 mlrd. eurų 2028 m.
„Turime taisyti pastarųjų 15-os metų trūkumus. Bundesvere trūkumų neturėtų būti. Vokietija privalo sugebėti apsiginti pati“, – pareiškė kancleris.
„Kokia mums nauda iš didžiausios tėvystės išmokos, jeigu prarastume savo laisvę, o taika Europoje atsidurtų pavojuje?“, – retoriškai klausė jis.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad gynybos projektai turi tapti „kur kas ekonomiškesni“ ir paskelbė apie naują viešųjų pirkimų procedūrų peržiūrą, kuri bus atliekama bendradarbiaujant su gynybos ministru Borisu Pistoriumi.
F. Merzas teigia, kad tikslas yra kariuomenės modernizavimas.
„Nenorime būti priversti naudoti senas ginkluotės sistemas. Matome, kad technologijų plėtra sparčiai juda į priekį, įskaitant ir gynybos pramonę“, – aiškino Vokietijos kancleris.
Anot jo, universitetuose ir mokslinių tyrimų įstaigose kyla naujų idėjų, o gynybos pramonės startuoliai sparčiai auga.
Jis teigia, kad ginkluotė nebūtinai turi būti brangi ir atkreipė dėmesį į Ukrainos patirtį vystant nebrangius gynybos projektus, pavyzdžiui, bepilotes skraidykles, kurios naudojamos kare su Rusija.
ELTA primena, kad rugpjūčio 25 d. dabartinis Vokietijos kancleris F. Merzas pareiškė, kad asmenys ir grupuotės, atsakingos už hibridines atakas prieš Vokietiją – tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis – „už tai sumokės“, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo.
Rugpjūčio 5 d. Vokietijos Leipcigo/Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo „Antonov An-124“, buvo rastas dronas su sprogmenimis. Kitas dronas, regis, susidūrė su DHL krovininiu lėktuvu, atšaukusiu nusileidimą Leipcige, kai dėl pirmojo incidento buvo uždaryti kilimo ir tūpimo takai.
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