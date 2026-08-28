Žiniasklaida: Volodymyras Zelenskis: Kyjivas su JAV atstovais aptarė Maskvoje įvykusius susitikimus

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.
„Šiandien iš JAV pusės gavome informaciją apie susitikimus Maskvoje, kurie įvyko pastarosiomis dienomis. Ten įvyko keletas susitikimų. Ir mes kalbėjomės išvakarėse, kalbėjomės ir dabar su JAV puse. Dėkoju už informaciją ir už reikiamą pokalbių su Rusija toną“, – sakė ukrainiečių lyderis per savo vakarinį kreipimąsi.
Prezidentas pridūrė, kad Ukraina vertina veiksmų koordinavimą ir tai, kad Amerika propaguoja visiškai realistišką viziją, ką reikia daryti ir ką būtina padaryti.
Šios savaitės pradžioje Maskvoje netikėtai apsilankė JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas).
Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Sergejus Naryškinas patvirtino susitikęs su J. Ratcliffe'u jo vizito metu. Rusijos prezidentas V. Putinas su CŽA vadovu nesusitiko, nors Kremlius teigė, kad šalies vadovas buvo informuotas apie derybas.
JAV leidinys „The Wall Street Journal“ rašė, kad CŽA direktorius atvyko į Maskvą, nes Jungtinės Valstijos surinko žvalgybos duomenų apie ankstyvuosius Rusijos pasirengimus galimai karinei mobilizacijai.
Tuo metu leidinys „Politico“ rašė, kad J. Ratcliffe'as, lankydamasis Maskvoje, įspėjo Rusijos pareigūnus, kad jie neaštrintų konflikto su JAV sąjungininkais NATO, be kita ko, su Estija, Latvija ir Lietuva.
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