Žiniasklaida: per žemės drebėjimą Japonijos prekybos centre žuvo daug žmonių

Privatus transliuotojas TBS pranešė, jog baiminamasi, kad viename Kašimos miesto prekybos centre galėjo žūti nemažai žmonių, ugniagesių tarnybai pranešus, kad per 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimą įgriuvo šio pastato antrasis aukštas.
Visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policijos šaltiniais, pranešė, kad nepavyko susisiekti su 20–30 darbuotojų, ir parodė vaizdo įrašus, kuriuose matyti lauke stovintys greitosios pagalbos automobiliai su mirksinčiais raudonais švyturėliais.
Policija naujienų agentūrai AFP pareiškė negalinti patvirtinti jokių mirties atvejų pastato viduje. Naujienų agentūra „Kyodo News“ pranešė, kad keturi žmonės buvo nuvežti į ligoninę ir visi jie buvo sąmoningi.
Taip pat manoma, kad yra dingę keli žmonės „Japan Paper Industries“ gamykloje, kurioje nuvirto kamino viršutinė dalis, pranešė NHK, remdamasis šaltiniais.
„Kyodo“ pranešė, kad vienas žmogus žuvo, kai per žemės drebėjimą sugriuvo namas.
„Visi panikavo“
NHK anksčiau transliuotuose vaizdo įrašuose iš kitų pietvakarinės Kumamoto prefektūros Kiūšiū saloje vietų buvo matyti keli gaisrai, apgadinti tiltai, nuo bėgių nuvažiavęs krovininis traukinys ir nemažai beveik griūvančių namų.
35-metė įdarbinimo agentė Chiharu Hara, kuri buvo Kumamoto mieste, agentūrai AFP pasakojo, kad, pajutusi žemės drebėjimą, buvo „apimta siaubo“.
„Biuras smarkiai siūbavo iš vienos pusės į kitą. Bijojau, kad jis sugrius. Visi panikavo“, – sakė Ch. Hara.
Japonijos meteorologijos agentūros duomenimis, 16 val. 27 min. vietos (10 val. 27 min. Lietuvos) laiku Kiūšiū saloje užfiksuotas 7,1 balo požeminis smūgis pasiekė aukščiausią įmanomą septintąjį lygį pagal Japonijos „Shindo“ skalę.
Po to sekė keletas pakartotinių smūgių, tarp kurių buvo ir 6,1 stiprumo smūgis, užfiksuotas 17 val. 8 min. vietos laiku.
JAV geologijos tarnyba (USGS) nustatė, kad žemės drebėjimo – vieno iš šimtų Japoniją kasmet sukrečiančių drebėjimų – stiprumas siekė 6,8 balo.
Nukentėjusiame regione buvo uždaryta daug kelių ir buvo sustabdytas greitųjų traukinių „Shinkansen“ eismas. Buvo uždarytas Kumamoto oro uostas, tačiau antradienio vakarą jis vėl buvo atidarytas.
NHK duomenimis, dvi ligoninės pranešė priėmusios po mažiausiai 50 sužeistų pacientų.
„Žmonės atvežami su nudegimais ir lūžiais, kuriuos patyrė, kai dėl žemės drebėjimo įstrigo po daiktais, o greitosios pagalbos automobiliai nuolat veža sužeistuosius“, – pareiškė vienos ligoninės darbuotojas, kurį citavo NHK.
„Ligoninės viduje yra vandens nuotėkių ir elektros sistemos gedimų“, – pridūrė jis.
Transliuotojas taip pat pranešė, kad vienuose senelių globos namuose buvo sužeista apie 10 žmonių.
Elektros tiekimo sutrikimai, gaisrai
„Vis dar vertiname sužalojimų ir turtinės žalos mastą, tačiau man pranešta, kad jau yra keletas sužeistųjų“, – anksčiau sakė ministrė pirmininkė Sanae Takaichi.
„Kai kuriose vietovėse vyksta elektros tiekimo sutrikimai ir gaisrai, apgadinti keliai bei tiltai, sugriuvo pastatai“, – pridūrė ji.
Japonijos kariuomenė gelbėjimo operacijoms mobilizavo 3 600 karių ir išsiuntė 20 lėktuvų, kad iš oro įvertintų padarytą žalą, sakė gynybos ministras.
Japonijos meteorologijos agentūra iš pradžių paskelbė perspėjimą apie galimą iki vieno metro aukščio cunamį, tačiau apie 18 val. 10 min. šį perspėjimą atšaukė.
Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame nepatvirtintame vaizdo įraše matyti, kaip griūva šimtmečių senumo Kumamoto pilies sienos dalys.
Branduolinės energetikos reguliavimo tarnyba pranešė, kad atominėse elektrinėse nebuvo užfiksuota jokių akivaizdžių nukrypimų nuo normos.
Kumamoto regione be elektros liko apie 45 tūkst. namų ūkių ir įvairių objektų, pranešė vietos elektros tiekimo bendrovė „Kyushu Electric Power“.
Bendrovė nurodė, kad trys žemės drebėjimo metu regione veikę atominiai reaktoriai veikia įprastai.
Drebėjimas nesiliovė
Šalmą dėvėjęs NHK vietos darbuotojas tiesioginiame eteryje pranešė, kad praėjus maždaug pusvalandžiui po požeminio smūgio drebėjimas nesiliovė, o naujienų redakcijos pastatas siūbavo taip smarkiai, kad buvo sunku išsilaikyti ant kojų.
„Įskaitant mane, gali būti žmonių, kuriems širdis plaka greičiau“, – sakė darbuotojas.
2016 metais Kumamotas patyrė du niokojančius žemės drebėjimus – pirmąjį 6,5 balo stiprumo, o po dviejų dienų – antrąjį 7,3 balo stiprumo. Per tas gaivalines nelaimes žuvo 273 žmonės, o daugiau nei 2 800 buvo sužeisti.
Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esanti ant keturių didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedo“ pakraštį.
Salynas, kuriame gyvena apie 125 mln. žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18 proc. visų pasaulio žemės drebėjimų.
Didžioji jų dauguma yra silpni, nors jų sukeliama žala skiriasi priklausomai nuo vietos ir gylio po Žemės paviršiumi, kuriame jie kyla.
Šalį vis dar persekioja prisiminimai apie 2011 metais įvykusį galingą 9 balų povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė cunamį. Per jį žuvo arba dingo apie 18,5 tūkst. žmonių gyvybių ir kilo katastrofa Fukušimos atominėje elektrinėje.
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