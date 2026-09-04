Žinomai Lietuvos verslininkei – nemalonumai: ieškoma policijos

43-ejų R. Žilevičė dingo po to, kai buvo paleista Prancūzijoje su tam tikrais apribojimais, prieš jos ekstradiciją į Kiprą.
Įtariamoji buvo sulaikyta Prancūzijoje pagal Kipro Respublikos išduotą Europos arešto orderį.
Pagal taikytiną procedūrą įtariamoji turėjo atvykti į Prancūzijos oro uostą, kad būtų perduota Kipro policijos pareigūnams ir šie ją perduotų Kiprui.
Tačiau lietuvė taip ir nepasirodė.
Dabar išduotas R. Žilevičės arešto orderis, o Prancūzijos policija jos ieško.
Dviejų nepilnamečių vaikų mama dar gegužę buvo sulaikyta Nicos oro uoste.
Rugpjūčio pabaigoje Prancūzijos teismas atmetė jos apeliaciją dėl pradinio ekstradicijos sprendimo, ir tai iš esmės atvėrė kelią jos perdavimui Kiprui, kur jai buvo pateikti kaltinimai.
Prancūzijos apeliacinis teismas pabrėžė, kad vadinamoji Šiaurės Kipro Turkų Respublika okupuotose teritorijose yra šiurkštaus tarptautinės teisės, draudžiančios jėgos panaudojimą ir teritorijos užgrobimą jėga, pažeidimo rezultatas.
Todėl, teismo vertinimu, egzistuoja pareiga nepripažinti šios neteisėtos padėties ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų prisidėti prie jos išlaikymo.
Primename, kad liepą R. Žilevičė pirmą kartą prabilo išskirtiniame interviu TV laidos „Gyvenimas yra gražus“ vedėjui Edvardui Žičkui.
„Jei suklydau – atsakysiu. Bet su linčo teismu nesutinku, o Kipro Respublikoje jau ir be teismo esu nuteista“, – tada sakė lietuvė.
Po laidos parodyto pasakojimo ir Lietuvos žiniasklaidos dėmesio šiai istorijai R. Žilevičei oficialų atsakymą pateikė ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Ši patvirtino gavusi jos prašymus dėl skubios diplomatinės ir konsulinės pagalbos, tačiau pažymėjo, kad neturi teisinių įgaliojimų kištis į Prancūzijos teismų procesus ar vertinti jų sprendimų. Vis dėlto kartu nurodyta, kad tam tikrais atvejais Lietuvos ambasada gali svarstyti galimybę stebėtojo teisėmis dalyvauti viešuose teismo posėdžiuose, jei būtų pagrindo manyti, jog gali būti pažeidžiamos Lietuvos pilietės teisės.
Rasa tikino niekada nesiekusi niekam pakenkti ir teigė tikinti, kad jos istorija bus įvertinta remiantis faktais, o ne išankstinėmis nuostatomis.
„Vidinė jėga yra tai, kad aš niekada nieko nenorėjau padaryti blogai. Viską, ką darau, darau iš tyros širdies“, – atviravo ji.
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