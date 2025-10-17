Žinomo italų žurnalisto automobilyje sprogo bomba

Per sprogimą buvo apgadintas ir S. Ranucci dukters automobilis bei jo namo į pietus nuo Romos fasadas, tačiau niekas nenukentėjo, socialiniame tinkle X pranešė „Report“ .
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir daugelis kitų politikų pasmerkė išpuolį prieš žurnalistą, dirbantį visuomeniniam transliuotojui RAI.
G. Meloni „griežtai pasmerkė šį siaubingą bauginimo aktą“ ir pridūrė: „Spaudos laisvė ir nepriklausomybė yra mūsų demokratijos vertybės, kurių negalime atsisakyti ir toliau ginsime“.
Pasak S. Ranucci naujienų laidos, sprogimas buvo toks stiprus, kad kas nors galėjo ir žūti, dėl jo pradėtas tyrimas.
Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi pareiškė įsakęs maksimaliai padidinti žurnalisto apsaugą. Jis pavadino išpuolį „bailiu ir itin rimtu, įvykdytu ne tik prieš asmenį, bet ir prieš spaudos laisvę bei pagrindines mūsų demokratijos vertybes“.
Laida „Report“ žinoma dėl savo išsamių tiriamųjų reportažų.
Pasak organizacijos „Žurnalistai be sienų“ (RSF), Italija pagal spaudos laisvę užima 49 vietą pasaulyje.
„Žurnalistai, tiriantys organizuotą nusikalstamumą ir korupciją, sistemingai sulaukia grasinimų ir kartais fizinio susidorojimo dėl savo tiriamojo darbo“, – sakoma naujausiame RSF pranešime.
Apie 20 žurnalistų, tapusių bauginimų ir išpuolių taikiniais, šiuo metu gyvena nuolat saugomi policijos, priduriama pranešime.
Naujausi komentarai