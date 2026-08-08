Žmogaus teisių grupės: per migrantų antplūdį į Seutą žuvo 140 žmonių

AMDH atstovas Achrafas Mimounas spaudos konferencijoje Maroko sostinėje Rabate sakė, kad žuvusiųjų skaičius tikriausiai dar augs.
„Šiuo metu negalime kalbėti apie galutinius skaičius“, – teigė jis. Organizacijos, skelbdamos skaičius, remiasi oficialiais duomenimis, žiniasklaidos pranešimais ir savo tyrimais.
Ispanijos vyriausybės duomenimis, praėjusią savaitę apie 72 tūkst. žmonių prie Maroko esantį Ispanijos Seutos eksklavą pasiekė sausumos keliu arba plaukdami. Ispanijos teigimu, žuvo 80 žmonių. Maroko institucijos kalbėjo apie 11 žuvusiųjų savo teritorijoje.
Seutoje dar gali būti apie 2 tūkst. migrantų, dauguma jų – vaikai ir jaunuoliai.
Migrantų antplūdis Seutoje sulaukė tarptautinio atgarsio. Europos Sąjungoje (ES) kilo ginčas dėl ES išorės sienos apsaugos.
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