Žmogaus teisių organizacija: Rusijos Afrikos korpusas beatodairiškai žudo Malio gyventojus

Kaip skelbiama, Rusijos gynybos ministerijos įkurtas Afrikos korpusas iš esmės perėmė samdinių grupuotės „Wagner“ veiklą žemyne ir padeda Malio kariuomenės vadovaujamos vyriausybei operacijose prieš ginkluotas islamistų grupuotes.
Atlikusi tyrimą HRW nustatė, kad birželio 15 d. lėktuvas, kurį du Malio kariniai šaltiniai atpažino kaip „Suchoi Su-24“, numetė mažiausiai du sprogmenis ant Kyrnios kaimo centriniame Mopčio regione.
Organizacijos teigimu, smogta šalia kaimo seniūno namų, žuvo jo žmona, du vaikai ir dar vienas vaikas. Antras smūgis buvo nukreiptas į netoliese esantį galvijų turgų, kur žuvo keturi vyrai.
HRW žiniomis, nebuvo nužudytas nė vienas sukilėlis iš „Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin“ (JNIM) – su „Al-Qaida“ susijusios grupuotės, kuri, kaip teigia organizacija, pastaruosius šešerius metus valdo minėtą kaimą.
„Atrodo, kad smūgiai Kyrnios kaimui nebuvo nukreipti į konkrečius karinius objektus, todėl jie laikytini neteisėtais ir beatodairiškais“, – pareiškė žmogaus teisių gynimo organizacija.
„Reuters“ nepavyko nepriklausomai patikrinti informacijos apie šį įvykį. Į agentūros prašymą pakomentuoti Rusijos ir Malio valdžios institucijos iš karto neatsakė.
Maskva remia Malio kovą su islamistiniais sukilėliais
Malio kariuomenė su islamistiniais sukilėliais kovoja jau daugiau nei dešimtmetį. Iš pradžių jos kovą rėmė Prancūzija, o pastaruoju metu, po vyriausybės sprendimo išsiųsti iš šalies prancūzų pajėgas, jai padeda Rusija.
JNIM susijungė su separatistine grupuote „Azawado išlaisvinimo frontas“ (FLA) ir balandį surengė visoje šalyje išpuolius, kurių metu žuvo gynybos ministras ir buvo atakuotas pagrindinis Malio oro uostas. Birželį Rusija pareiškė, kad po šio puolimo jos kariai padeda Malio pajėgoms atgauti teritorijas.
Malio kariai ir jų rusų sąjungininkai buvo apkaltinti žmogaus teisių pažeidimais.
Jungtinės Tautos ir „Amnesty International“ pareikalavo ištirti galimai JNIM ir FLA padarytus karo nusikaltimus.
Stebėtojų grupė „Armed Conflict Location and Event Data“ paskelbė nustačiusi, kad Malio kariuomenė kartu su rusų samdiniais pernai nužudė 918 civilių – beveik keturis kartus daugiau nei pagrindiniai jų priešininkai islamistai.
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