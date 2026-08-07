Žuvusiųjų per migrantų antplūdį Seutoje skaičius pasiekė 80

Nuo liepos 30 d., bandydami plaukte apiplaukti užtvarą, Viduržemio jūroje nuskendo daugybė žmonių – šie įvykiai sukėlė nesutarimus tarp Ispanijos ir kai kurių ES valstybių narių, reikalaujančių griežtesnių priemonių kovojant su neteisėta imigracija.
Ispanijos teisėsaugos institucija, atsakinga už tapatybės nustatymo darbus ir sudaryta iš teismo medicinos ekspertų bei Civilinės gvardijos specialistų, savo pareiškime nurodė, kad po incidento Seutos valdžios institucijos iš jūros ištraukė 80 kūnų.
Pranešime taip pat nurodyta, kad teismo medicinos ekspertai atliko 80 iš 82 kūnų, iš kurių du buvo rasti dar prieš antplūdį, skrodimą ir nustatė keturių žmonių tapatybę.
Penktadienį bus atliktos dviejų paskutinių kūnų skrodimo procedūros.
Maroko vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Maroke prie sienos žuvo 11 žmonių, iš kurių visi, išskyrus vieną, nuskendo.
Ispanija teigia, kad 70 tūkst. iš 72 tūkst. žmonių, pasiekusių Seutą, grįžo į Maroką.
Kaip pastebėjo Seutoje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai, tiems, kurie čia pasiliko – tarp jų ir šimtams be suaugusiųjų palydos likusių vaikų – tenka gyventi apgailėtinomis sąlygomis, turint ribotą galimybę gauti pastogę, maistą, vandenį ir naudotis sanitarinėmis sąlygomis.
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