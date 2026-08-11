 Žuvusiųjų per žemės drebėjimą Kolumbijoje skaičius išaugo iki 111

Žuvusiųjų per žemės drebėjimą Kolumbijoje skaičius išaugo iki 111

2026-08-11 06:46
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per smarkų žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 111, dar 87 buvo sužeisti, pirmadienį pareiškė naujasis šalies prezidentas Abelardo de la Espriella. Tik penktadienį pareigas pradėjęs eiti valstybės vadovas paskelbė nepaprastąją padėtį. Sugriauta arba apgadinta tūkstančiai namų, sakė jis.

<span>Žuvusiųjų per žemės drebėjimą Kolumbijoje skaičius išaugo iki 111</span>
Žuvusiųjų per žemės drebėjimą Kolumbijoje skaičius išaugo iki 111 / Scanpix.com

A. de la Espriella teigė asmeniškai koordinuosiantis valstybinę reakciją į katastrofą ir kas 2–3 valandas atnaujinsiąs informaciją apie padėtį

7,4 balo požeminiai smūgiai ryte (vietos laiku) supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Požeminių smūgių epicentras buvo netoli San Chosė del Palmaro Čoko departamente, pranešė Kolumbijos geologijos tarnyba (SGC). Drebėjimas įvyko 96 km gylyje. Tarnybos duomenimis, tai stipriausias žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per dešimt metų.

Be kita ko, ypač paveiktas kavos auginimu garsėjantis Risaraldos departamentas ir jo sostinė Pereira. Daug žuvusiųjų taip pat būta Kaukos Slėnio departamente ir jo sostinėje Kalyje.

Žemės drebėjimas buvo juntamas kaimyninėse šalyse Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio pasiūlė Kolumbijai JAV paramą. Paramą pasiūlė ir daug kitų šalių.

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