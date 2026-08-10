 „Amazon“ vadovas – tarp potencialių investuotojų į „Liverpool“ futbolo klubą

„Amazon“ vadovas – tarp potencialių investuotojų į „Liverpool“ futbolo klubą

2026-08-10 16:35
BNS inf.

JAV internetinės prekybos ir technologijų milžinės „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas (Džefas Bezosas) dalyvauja įmonių konsorciume, kuris artėja prie susitarimo dėl trečdalio „Premier“ lygos klubo „Liverpool“ akcijų įsigijimo.

Jeffas Bezosas
Jeffas Bezosas / Scanpix nuotr.

Kaip skelbia „Sky News“, J. Bezosas priklauso investuotojų grupei, kuriai vadovauja Amitas Bhatia (Amitas Batija), Indijos plieno magnato Lakshmi Mittalio (Lakši Mitalio) žentas, ir kuriai taip pat priklauso vienas iš „Facebook“ įkūrėjų Eduardo Saverinas (Eduardas Severinas).

„Liverpool“ savininkai „Fenway Sports Group“ (FSG) praėjusį mėnesį patvirtino, kad A. Bhatia vadovaujama grupė kreipėsi į juos dėl akcijų paketo įsigijimo.

„Investicinis konsorciumas, kuriam vadovauja ir kuriam atstovauja A. Bhatia, pareiškė susidomėjimą strategine mažumos investicija į „Liverpool“ futbolo klubą“, – teigė FSG atstovas spaudai.

A. Bhatia iki neseniai buvo „Championship“ lygos klubo „Queens Park Rangers“ akcininkas.

„Sky“ pranešime teigiama, kad konsorciumas „artėja prie susitarimo įsigyti maždaug trečdalį „Liverpool“ akcijų“, o FSG ruošiasi paskelbti apie tai „jau šią savaitę“.

Pranešama, kad J. Bezosas anksčiau svarstė galimybę įsigyti NFL komandas „Seattle Seahawks“ ir „Washington Commanders“, tačiau nusprendė nė vieno iš šių sandorių nesudaryti.

„Sky“ teigimu, investicija į „Liverpool“ klubo vertę padidintų iki 6 mlrd. JAV dolerių.

FSG, kuriai taip pat priklauso beisbolo komanda „Boston Red Sox“, 2010 metais įsigijo „Liverpool“ už 300 mln. svarų sterlingų (405 mln. JAV dolerių). 2023 metais ji pardavė mažumos akcijų paketą JAV privataus kapitalo grupei „Dynasty Equity“.

Šiame straipsnyje:
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futbolo klubas
akcijos
Jeffas Bezosas

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