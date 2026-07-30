Apmaudu: „Panevėžys“ po baudinių serijos iškrito iš Konferencijų lygos

Pirmame kėlinyje šeimininkai galėjo du sykius nubausti panevėžiečius, tačiau paskutinėmis akimirkomis gynėjai arba Vytautas Černiauskas neutralizuodavo pavojų. „Panevėžys“ ne sykį bėgo į kontratakas, tiesa, baudos aikštelėje pristigdavo šaltakraujiškumo.
33-iąją minutę panevėžiečiai pasižymėjo puikia ataka. Po kelių perdavimų Nauris Petkevičius smūgiavo galva ir kamuolys atšokęs nuo virpsto atsidūrė vartų tinkle. Deja, po to epizodo dėl traumos buvo pakeistas Isaacas Asante.
Pirmojo kėlinio pabaiga susiklostė apmaudžiai. Paskutinės varžovų atakos metu buvo atliktas perdavimas arčiau V. Černiausko, kur oponentas pastūmė Roką Rasimavičių – kamuolys kirto vartų liniją ir arbitras iš Ukrainos įvartį įskaitė.
61-ąją minutę panevėžiečiams nusišypsojo sėkmė. Kamuolys baudos aikštelėje itin dėkingai atšoko Aleksandrui Zujevui, kuris vienu lietimu i geros padėties į vartus nepataikė. Po 10 minučių tas pats „Tobol“ žaidėjas tolimu bandymu nukreipė kamuolį į skersinį.
Paskutinė antrojo kėlinio atkarpa buvo pozityvesnė – „Panevėžys“ kėlė kampinius, atlikdavo perdavimus į baudos aikštelę, tačiau švieslentėje degė 1:1 ir komandos žaidė pratęsimą. Du papildomi kėliniai nugalėjo neišaiškino, tad ekipos mušė baudinius.
V. Černiauskas atrėmė du varžovų smūgius nuo 11 metrų atžymos, visgi, to neužteko. Oleksandras Kurcevas ir Matas Ramanauskas buvo taiklūs, tačiau Rokas Rasimavičius sukirto kamuolį į skersinį, o Seydina Keita bei Marko Bačanino smūgius nuslopino „Tobol“ ekipos vartininkas.
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