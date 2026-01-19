Artėja Europos salės futbolo čempionatas Kaune: kokie varžovai laukia Lietuvos rinktinės?

Lietuvos rinktinė nuo sausio pradžios turnyrui ruošėsi treniruočių stovykloje Druskininkuose, o prieš pat čempionato startą persikėlė į Kauną, kur tęs pasirengimą varžyboms.
B grupėje lietuvių varžovais bus Čekijos, Ukrainos ir Armėnijos rinktinės. Į ketvirtfinalį pateks dvi stipriausios grupės komandos, o vienas iš ketvirtfinalių sausio 31 dieną bus žaidžiamas Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tai bus paskutinės čempionato rungtynės Lietuvoje – vėliau finalinė turnyro stadija persikels į Slovėniją.
Prieš startuojant čempionatui kviečiama iš arčiau susipažinti su būsimais Lietuvos rinktinės varžovais.
Turnyro startas – prieš pažįstamą varžovą
Pirmąsias rungtynes turnyre Lietuvos rinktinė žais su Čekijos futsal rinktine. Šis susitikimas Kauno arenoje vyks sausio 22 dieną, ketvirtadienį, nuo 20.00 valandos.
Čekijos rinktinė lietuviams yra gerai pažįstama – gruodžio pabaigoje abi komandos susitiko kontroliniame keturių komandų turnyre, vykusiame Čekijoje. Tose rungtynėse didžiąją laiko dalį vyko atkakli kova, tačiau mačo pabaigoje čekai sugebėjo įrodyti savo pranašumą ir iškovojo pergalę.
Su Čekijos rinktine lietuvių keliai buvo susikirtę ir 2024 metų pasaulio čempionato atrankoje. Pagrindinio atrankos etapo atkrintamosiose varžybose, kuriose buvo žaidžiama dvejų rungtynių serija, čekai dar kartą pasirodė stipresni. Nors atsakomosiose rungtynėse Lietuvoje lietuviai nusileido tik 1:2, pirmojo susitikimo pralaimėjimas 2:5 neleido pakovoti dėl vietos kitame etape.
Per istoriją Čekijos futsal rinktinė keturis kartus dalyvavo pasaulio čempionatuose ir du kartus pateko tarp šešiolikos stipriausių komandų. Į Europos čempionatą čekai šiemet sugrįžta pirmą kartą nuo 2016 metų, o geriausias jų pasiekimas šiame turnyre – trečioji vieta, iškovota 2003 ir 2010 metais.
Antrasis išbandymas – su elitine rinktine
Antrąsias grupės rungtynes Lietuvos rinktinė žais sausio 25 dieną nuo 17.00 valandos, kai Kauno arenoje susitiks su Ukrainos futsal rinktine.
Ukrainos rinktinė laikoma ne tik B grupės favorite, bet ir viena realiausių pretendenčių kovoti dėl medalių visame čempionate. Šiuo metu pasauliniame rinktinių reitinge ukrainiečiai užima aštuntą vietą – tai aukščiausia pozicija per visą šalies futsal istoriją.
Pastaraisiais metais Ukrainos futsal scena išgyvena ryškų pakilimą. 2024 metų FIFA pasaulio futsal čempionate ukrainiečiai pasiekė pusfinalį ir iškovojo bronzos medalius – tai aukščiausias šios rinktinės pasiekimas istorijoje. Europos čempionatuose Ukraina taip pat ne kartą kovojo dėl aukštų vietų: 2001 ir 2003 metais žaidė finaluose, o 2022 metų turnyre Nyderlanduose pasiekė pusfinalį ir liko ketvirta.
Lietuvos ir Ukrainos rinktinės pastaruoju metu taip pat buvo susitikusios kontrolinėse rungtynėse. Praėjusiais metais ukrainiečiai viešėjo Lietuvoje ir Jonavos arenoje sužaidė dvejas rungtynes su mūsiškiais. Pirmajame susitikime lietuviai pralaimėjo 0:7, tačiau antrosiose rungtynėse kova buvo gerokai atkaklesnė – Ukraina pergalę šventė rezultatu 5:3.
Ukraina Lietuvoje lankėsi ir 2024 metais, kai Jonavoje vyko kontrolinis keturių komandų turnyras, kuriame, be Lietuvos ir Ukrainos rinktinių, dalyvavo Prancūzija ir Brazilija. Verta pažymėti, kad visos trys šios Lietuvos varžovės vėliau pasaulio čempionate užėmė tris iš pirmųjų keturių vietų – Brazilija tapo čempione, Ukraina iškovojo bronzos medalius, o Prancūzija liko ketvirta. Tame turnyre Lietuvos ir Ukrainos rinktinių susitikimas baigėsi ukrainiečių pergale 5:2.
Grupės finišas – su sparčiai tobulėjančiais armėnais
Grupės etapą Lietuvos rinktinė užbaigs rungtynėmis su Armėnijos futsal rinktine. Šis susitikimas Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks sausio 28 dieną nuo 20.30 valandos.
Armėnijai tai bus debiutas didžiajame futsal turnyre – iki šiol ši rinktinė nėra dalyvavusi nei Europos, nei pasaulio čempionatuose. Visgi savo vietą finaliniame etape armėnai iškovojo pelnytai – atrankos varžybose jie netikėtai eliminavo Kazachstano rinktinę, kuri praleis pirmą Europos čempionatą nuo 2014 metų.
Nors Armėnijos rinktinė nėra laikoma šios grupės favorite, ji neabejotinai bus rimtas išbandymas kiekvienai komandai.
Čempionatas Kaune – daugiau nei vienerios intriguojančios rungtynės
Lietuvoje bus sužaistos šios UEFA futsal Europos čempionato rungtynės:
Sausio 22 dieną: Armėnija – Ukraina, Lietuva – Čekija,
Sausio 25 dieną: Armėnija – Čekija, Ukraina – Lietuva,
Sausio 28 dieną: Sakartvelas – Prancūzija, Lietuva – Armėnija,
Sausio 31 dieną: ketvirtfinalis.
Futbolo gerbėjams tai – išskirtinė galimybė gyvai išvysti aukščiausio meistriškumo futsalo žaidėjus.
Vienas bilietas galios pasirinktai rungtynių dienai – su juo bus galima stebėti net dvejas rungtynes.
