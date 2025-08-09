Brazilas tikisi, kad lietuviai muš daugiau įvarčių

Išbandymai Lenkijoje
Šiandien ir rytoj lietuviai svečiuose žais draugiškas rungtynes su daugkartiniais Lenkijos vicečempionais klubo „Lubawa“ futbolininkais.
Šiems mačams ruošėsi vartininkai Karolis Čirba, Edgaras Noreika ir Adamas Vieraitis, kitų pozicijų žaidėjai: Edgaras Baranauskas, Vladimiras Derendiajevas, Artūras Juchno, Ignas Raštutis, Edas Romanovas, Lukas Sipavičius, Lukas Sendžikas, Benas Spietinis, Merūnas Stalmokas, Gytis Vasylius, Mantas Virvičius, Albertas Voskunovičius ir Justinas Zagurskas.
Liepos mėnesį mūsiškiai Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAV) du kartus susitiko su šios šalies rinktine ir įveikė ją 2:1 ir 4:0.
„Pasirodymas buvo labai geras, išbandėme įdomias taktines schemas. Mane džiugino ne tik rungtynės, bet ir treniruotės. Daug dėmesio skyrėme tiek gynybai, tiek puolimui, standartinėms situacijoms, vartininkų darbui, o svarbiausia – žaidėjų tarpusavio ryšiui stiprinti, – dalijosi mintimis Dentinho. – Turime pavojingiau ir efektyviau atakuoti – palankių progų įvarčiams susikuriame, bet ne visada jas realizuojame.“
Rugsėjį planuojamos dvejos draugiškos rungtynės su Ukrainos salės futbolininkais.
Prioritetas – rinktinė
Anot Lietuvos salės futbolo asociacijos (LSFA) prezidento Dariaus Gurskio, atsižvelgiant į nacionalinės ekipos interesus planuojamas ir šalies čempionatas.
„Norime pradėti sezoną Supertaurės turnyru, jame žaistų keturi stipriausi klubai. Preliminari data – rugsėjo 13–14 d. Paskui savaitę – rinktinės treniruočių stovykla ir rungtynės su ukrainiečiais. Rugsėjo 27–28 d. numatomas Lietuvos čempionato startas, vėlesnis varžybų tvarkaraštis priklausys nuo pasirengimo Europos čempionatui“, – gaires įvardijo D. Gurskis.
Europos salės futbolo čempionatas vyks 2026 m. sausio 20–vasario 7 d. Kauno „Žalgirio“, Rygos „Xiaomi“ ir Liublianos „Stožice“ bei „Tivoli“ arenose.
„Žalgirio“ arena – viena geriausių Europoje, labai gerai įvertinta per pasaulio čempionatą. Iš Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) atvykusi delegacija dar kartą apžiūrėjo infrastruktūrą ir džiaugėsi, kad būtent čia vėl vyks salės futbolo varžybos“, – kalbėjo LSFA vadovas.
Iššūkis čempionams
Mūsų rinktinės branduolį sudaro daugkartinio šalies čempiono „Kauno Žalgirio“ žaidėjai.
Šį sezoną žalgiriečiai vėl dalyvaus Europos čempionų lygos varžybose ir pradės jas pagrindinio etapo pirmos grupės turnyru, kuris numatytas spalio 28–lapkričio 2 d. Lenkijoje.
Kauniečiai varžysis su Glivicų „Piast“ (Lenkija), „Cartagena Costa Calida“ (Ispanija) ir Anderlechto „Sporting“ (Belgija) komandomis. Į elito etapą pateks 1–3 vietas užėmusios ekipos.
„Cartagena“ – Ispanijos čempionė, „Sporting“ – pastarojo Čempionų lygos finalo ketverto dalyvis. Sparčiai progresuoja Lenkijos salės futbolas, tad tiek „Kauno Žalgirio“, tiek Lietuvos rinktinės žaidėjai turės gerą progą pasisemti naujos patirties. Tikime, kad kauniečiai pajėgūs patekti į kitą varžybų etapą“, – svarstė D. Gurskis.
