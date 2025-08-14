Bulgarijoje pralaimėjęs „Kauno Žalgiris“ baigė pasirodymą UEFA atrankose

Dvikova prasidėjo greitu šeimininkų įvarčiu. 8-ąją susitikimo minutę „Arda“ futbolininkas atliko sudėtingą tolimą smūgį ir fantastišku įvarčiu išvedė savo komandą į priekį.
Vos po kelių minučių kauniečiai kėlė kampinį, tačiau tada varžovai sugebėjo pabėgti į kontrataką, kurią užbaigė dar vienas įvarčiu virtęs tolimas smūgis.
Čia „Kauno Žalgirio“ bėdos nesibaigė, kadangi 34-ąją susitikimo minutę raudoną kortelę prieš save išvydo Divine’as Naah, o jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką iš aikštės už antrą geltoną kortelę taip pat buvo išvarytas Temuras Chogadze.
Jau per pertrauką E.Černiauskas atliko keturis keitimus, po kurių aikštėje pasirodė Vilius Armanavičius, Dejanas Kerkezas, Fedoras Černychas ir Valdas Paulauskas, o kėlinio viduryje į aikštę žengė ir Eduardas Jurjonas.
Devyniese likę kauniečiai viso antro kėlinio metu atkakliai gynėsi nuo varžovų išpuolių ir įvarčių daugiau nepraleido – 0:2.
Artimiausias rungtynes „Kauno Žalgiris“ grįžęs iš Bulgarijos žais jau sekmadienį, rugpjūčio 17 d., išvykoje su Telšių „Džiugu“.
Naujausi komentarai