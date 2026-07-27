Drama Raudondvaryje baigėsi „Žalgirio“ pergale

Įvarčių ilgai laukti nereikėjo – jau 10-ąją minutę precizišku smūgiu į artimąjį vartų kampą kamuolį nukreipė Dominykas Pašilys, o jau 19-ąją minutę baudinį realizavo Liviu Antalis, kai neleistinai prie savų vartų prasižengė Donatas Kazlauskas. 27-ąją minutę Vedadas Radonja atliko bandymą tolimojo vartų kampo link, visgi, šįkart pritrūko tikslumo.
Antrosios rungtynių pusės starte Klaudijus Upstas atliko smūgį, nuo praleisto įvarčio komandą išgelbėjo Isaacas Barry Ojumah, kuris kamuolį galva išsmūgiavo nuo vartų linijos.
Visgi, 51-ąją minutę į priekį išsiveržė namų šeimininkai, šįkart pasižymėjo Wesley, kurio šūvis iš tolimos distancijos virto nuostabaus grožio įvarčiu. Sužaidus kiek daugiau nei valandą, Deividas Šešplaukis ieškojo atsako bei į vartų plotą nepataikė.
Vilius Armanavičius sužaidė ranka savo baudos aikštelėje, o šįkart prie 11 metrų atžymos stojo bei rezultatą 73-iąją minutę išlygino Nikola Petkovičius, kuris įvartį pelnė savo pirmuoju prisilietimu prie kamuolio.
93-iąją minutę krito pergalingas įvartis: Bryanas Teixeira atliko puikų perdavimą tolimojo virpsto link, ten iš varžovų priežiūros išsilaisvinęs N. Petkovičius kamuolį galva siuntė į vartus. Standartinės situacijos metu išgelbėti ekipą smūgiu galva galėjo Lukas Paukštė, tiesa, iki išlyginamojo įvarčio šiek tiek pritrūko.
Įvykus 24-ojo TOPLYGOS turo rungtynėms, „Žalgiris“ su 34 taškais užkopė į 2-ąją turnyro lentelės poziciją, „Hegelmann“ su 22 taškais rikiuojasi septintas.
Naujausi komentarai