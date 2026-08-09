Eidamas 68-uosius metus mirė Lionelio Messi tėvas Jorge Messi

Argentinos žiniasklaida skelbia, kad J. Messi mirė penktadienį vienoje Rosarijaus ligoninėje.
„Jo nuolatinis buvimas šalia ir užkulisiuose vykdytas vadovavimas buvo esminiai veiksniai palaikant kiekvieną Lionelio žingsnį“, – socialiniuose tinkluose nurodė „Newell's Old Boys“ atstovai.
39-erių Argentinos futbolo žvaigždė šeštadienį sugrįžo į gimtinę kartu su savo partnere Antonela Roccuzzo (Antonela Rokuco) bei judviejų vaikais. Kaip iš oro uosto pranešė AFP žurnalistas, didžioji dalis šeimos narių vilkėjo juodus drabužius.
Dar per pastarąjį pasaulio futbolo čempionatą L. Messi šeima prašė žiniasklaidos „humaniškumo“, kai pasirodė nuolatiniai gandai apie J. Messi sveikatą.
Ispanijos futbolo federacija (RFEF) išreiškė „užuojautą“ Messi šeimai.
„Ispanijos futbolo vardu norime perduoti visą savo meilę ir palaikymą Lioneliui bei jo artimiesiems šiuo gilaus liūdesio laikotarpiu“, – teigiama RFEF pranešime.
Buvęs metalo gamyklos darbuotojas J. Messi buvo pirmasis sūnaus treneris Argentinoje ir vienintelis jo palydovas, kai šis vaikystėje persikėlė į Barseloną. Vėliau jis tapo sūnaus agentu.
„Mano tėvas man nepaprastai padėjo. Jis labai kritiškas mano atžvilgiu. Tai skatino mane nuolat siekti daugiau“, – 2022 metais „DirecTV Sports“ sakė L. Messi.
2000 metais J. Messi paliko stabilų darbą Argentinoje, savo žmoną bei tris kitus vaikus, kad galėtų persikelti į Ispaniją kartu su savo 13-mečiu sūnumi.
„Kai atvykome į Barseloną, užsidarydavau savo kambaryje ir verkdavau vienas, o tėvas darė tą patį – arba man nematant, arba galvodamas, kad aš nematau. Apsimetinėjome, kad viskas gerai, nors iš tikrųjų išgyvenome sunkų laikotarpį“, – vėliau pasakojo L. Messi.
„Kai būdavo sunku, tėvas net klausdavo, ką noriu daryti – ar tęsti, ar grįžti namo. Aš norėjau tęsti, todėl jis liko su manimi“, – teigė futbolo legenda.
Vėliau J. Messi užbaigė pirmąją sūnaus sutartį su „Barcelona“ klubu, tapdamas jo agentu ir vieninteliu atstovu Ispanijoje, o vėliau – ir Paryžiaus „Saint-Germain“ klube bei Majamyje.
Būdamas privatus asmuo, J. Messi retai dalydavo interviu, tačiau kelis kartus viešai kalbėjo apie nenutraukiamą ryšį su savo sūnumi, kuriam dabar 39-eri.
„Manau, kad tą dieną, kai Leo nustos žaisti, sužlugs mano svajonė ir aš daugiau nebežiūrėsiu futbolo“, – 2013 metais jis sakė Vokietijos žurnalui „Kicker“.
Visgi jo gyvenimas neapsiėjo be kontroversijų.
2013 metais Ispanijos pareigūnai apkaltino tėvą ir sūnų 2007–2009 metais naudojus įmonių tinklą Jungtinėje Karalystėje (JK), Šveicarijoje, Belize ir Urugvajuje, siekiant išvengti Ispanijos mokesčių.
Byla buvo išspręsta 2017 metais, skyrus milijonines baudas.
2019 metais J. Messi ir L. Messi – kartu su „Leo Messi Foundation“ – Ispanijoje sulaukė naujų įtarimų dėl galimų mokesčių pažeidimų, sukčiavimo ir pinigų plovimo.
Ši antroji byla buvo nutraukta 2021 metais.
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