FIFA: Infantino 2027 m. sieks būti perrinktas

„FIFA prezidentas balandžio mėnesį paskelbė, kad 2027 m. sieks būti perrinktas. Žinoma, niekas nepasikeitė. G. Infantino sieks būti perrinktas“, – sakė ji.
Šeštadienį Lenkijoje vykstančiame moterų iki 20 metų pasaulio čempionate žurnalistų paklaustas apie jo ateitį, G. Infantino atsisakė ką nors komentuoti, pareikšdamas, kad pasisakys, kai tam bus tinkamas laikas ir vieta.
G. Infantino sulaukė kritikos dėl planų parduoti tokių FIFA renginių kaip Pasaulio čempionatas akcijas privatiems investuotojams – tiesa, vėliau šių planų buvo atsisakyta.
Europos UEFA, kuri grasino boikotuoti visus FIFA renginius, rengia ieškinį ir reikalauja, kad G. Infantino atsistatydintų. Nepasitenkinimą dėl G. Infantino, kuris FIFA prezidento pareigas eina nuo 2016 m., reiškia ir kitos futbolo konfederacijos, pavyzdžiui, Azijos bei Šiaurės ir Centrinei Amerikai bei Karibų saloms atstovaujanti CONCACAF.
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