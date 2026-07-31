FIFA planams dėl investicijų – nauji smūgiai: atsistatydino vyresnysis patarėjas, priešinasi AFC

Penktadienį ji pareiškė esanti sunerimusi, kad padėtis pasiekė tokią ribą, kai „viešojoje erdvėje pradėta kalbėti apie pasaulio futbolo čempionato boikotą“.
Dar vienu skausmingu smūgiu FIFA prezidentui Gianni Infantino (Džaniui Infantinui) tapo vyresniojo patarėjo Carloso Cordeiro (Karloso Kordeiro) atsistatydinimas. Jis pasitraukdamas pateikė griežtą pareiškimą.
„Kaip vyresnysis FIFA prezidento patarėjas, buvęs bankininkas ir visą gyvenimą futbolu besidomintis gerbėjas, negaliu likti nuošalyje, kol FIFA svarsto galimybę parduoti pasaulio futbolo čempionato akcijų dalį“, – rašė buvęs JAV futbolo federacijos vadovas C. Cordeiro.
„Leiskite man aiškiai pasakyti: aš nedalyvavau rengiant šį pasiūlymą ir vienareikšmiškai jam prieštarauju. Tai blogas sandoris FIFA narėms asociacijoms, blogas sandoris futbolui ir blogas sandoris ilgalaikei šio žaidimo ateičiai“, – pabrėžė jis.
Žinia apie C. Cordeiro atsistatydinimą ir AFC pareiškimas buvo paskelbti praėjus kelioms valandoms po to, kai FIFA pažadėjo tęsti „atviras ir demokratines“ konsultacijas dėl šio plano.
Europos futbolo valdymo institucija UEFA prieš tai buvo pažadėjusi boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą, jei FIFA įgyvendins savo planą.
Jis taip pat sukėlė didelį nerimą AFC.
„AFC solidarizuojasi su UEFA ir CONCACAF, išreikšdama rimtą susirūpinimą dėl FIFA pasiūlymo“, – sakoma Kvala Lumpūre įsikūrusios organizacijos pareiškime.
„Tai, kad situacija pasiekė ribą, kai viešojoje erdvėje atsirado reali FIFA pasaulio futbolo čempionato boikoto galimybė, turėtų kelti nerimą visiems, kuriems rūpi mūsų žaidimo ateitis“, – teigė AFC, atstovaujanti 47 šalims narėms, įskaitant Australiją, Kiniją, Japoniją ir Saudo Arabiją.
„Niekas neparduoda futbolo“
FIFA savo pareiškime nurodė, kad visos jos narės asociacijos turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą.
„Niekas neparduoda futbolo, – teigė ji. – Tai nėra kažkas, ką FIFA kada nors svarstytų.“
Ji taip pat nurodė išklausiusi UEFA ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo valdymo institucijos CONCACAF atsiliepimus. 41 narę asociaciją vienijanti organizacija pranešė, kad visos jos atmetė FIFA pasiūlymą įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri valdytų didžiausius FIFA renginius ir leistų privatiems investuotojams įsigyti šios įmonės akcijų.
Pasaulinė organizacija taip pat teigė, kad jos planuojamą konsultacijų procesą „sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai“.
„Gerbiame viešai išreikštus atsiliepimus bei susirūpinimą ir dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą vykdyti atviras ir demokratines konsultacijas“, – rašoma FIFA pareiškime.
„Tęsime šį konsultacijų procesą, kad užtikrintume, jog kiekviena (narė asociacija) galėtų išreikšti savo balsą remdamasi faktais“, – teigė ji.
FIFA teigė, kad pagal planą būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių.
Jei projektas bus patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
Pagal pasiūlymą privatūs investuotojai galėtų įsigyti įmonės akcijų, tačiau liktų mažumos akcininkais.
„Laikas atsigaivinimo pertraukėlei“
UEFA ankstesniame pareiškime nurodė, kad nė viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiuose FIFA turnyruose, „kol šie pasiūlymai bus gyvi“.
„Pasaulio futbolo čempionatas negali būti vertinamas kaip investicinis produktas (...) Jokia jo dalis niekada neturėtų būti perleista privatiems investuotojams. Pasaulio futbolo čempionatas neparduodamas“, – teigė ji.
G. Infantino trečiadienį šią iniciatyvą pavadino „auksine galimybe paspartinti futbolo plėtrą visame pasaulyje“.
Tačiau UEFA prezidentas Aleksander'as Čeferinas (Aleksandras Čeferinas), kuris boikotavo pasaulio futbolo čempionato finalą, kad parodytų nepasitenkinimą FIFA, pareiškė, jog pasaulio futbole tokiam modeliui vietos nėra.
„Futbolo ateities negali diktuoti lūkesčiai tų, kurių pirmoji pareiga yra maksimaliai padidinti finansinę grąžą“, – sakė jis.
„Taip pat nacionalinių asociacijų, lygų, klubų, žaidėjų ir sirgalių interesai negali tapti priklausomi nuo investuotojų grąžos. Futbolas negali užstatyti savo ateities dėl finansinės naudos“, – pabrėžė A. Čeferinas.
Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pagyrė UEFA už „žaidimo sąžiningumo gynimą“.
UEFA taip pat sulaukė palaikymo iš Londono „Chelsea“ ispano trenerio Xabi Alonso (Šabio Alonso), kuris buvo 2010 metais pasaulio čempionatą laimėjusios rinktinės gretose.
„Matėme puikų pasaulio čempionatą, o kai kurie dalykai (turėtų) likti tokie patys. Todėl gerai ginti kitų žmonių interesus“, – sakė jis Sidnėjuje, kur Londono klubas vieši priešsezoniniame ture.
CONCACAF narės, įskaitant tris neseniai vykusio pasaulio futbolo čempionato bendrašeimininkes, ketvirtadienį vienbalsiai atmetė šį pasiūlymą.
Tuo metu vienas alaus prekės ženklas, kuris yra pagrindinis UEFA rėmėjas, paskelbė reklamą su užrašu: „Laikas atsigaivinimo pertraukėlei, Gianni? Tikriausiai“, turėdamas omenyje per pasaulio futbolo čempionato rungtynes rengtas pertraukėles kiekviename kėlinyje.
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