FIFA prezidento rinkimai: Prancūzija neberems Gianni Infantino

Prancūzijos futbolo federacija prisijungė prie kitų Europos šalių federacijų, įskaitant Belgijos, Italijos, Škotijos, Švedijos ir Velso, kurios taip pat viešai atsiėmė paramą G. Infantino.
Praėjusį savaitgalį FIFA patvirtino, kad G. Infantino kandidatuos į prezidentus kitą kovą vyksiančiuose rinkimuose, nepaisant pasipiktinimo bangos dėl jo galiausiai atšaukto plano pritraukti privačių investicijų į vyrų ir moterų pasaulio futbolo čempionatus.
Šiuo metu 56-erių Šveicarijos pilietis yra vienintelis kandidatas. Vis dėlto Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų asociacijų futbolo konfederacijos (CONCACAF) prezidentas Victoras Montagliani (Viktoras Montaljanis) yra plačiai vertinamas kaip tikėtinas dabartinio vadovo varžovas.
„Manome, kad pasitikėjimas FIFA prezidentu buvo išduotas, o numatomas pasaulio futbolo valdymo būdas mūsų nebeatspindi“, – pranešime teigė FFF prezidentas Philippe'as Diallo (Filipas Dialas).
„Todėl vienbalsiu narių sprendimu Prancūzijos futbolo federacija nusprendė atsiimti paramą Gianni Infantino kandidatūrai į FIFA prezidento postą“, – paskelbė jis.
Nors toks Prancūzijos federacijos žingsnis buvo tikėtinas, jis tikriausiai skaudžiai palies G. Infantino.
Ph. Diallo pridūrė, kad Prancūzija „turi istorinį teisėtumą kaip viena iš FIFA įkūrėjų, ir ji turi teisę įsikišti, kai pajunta, kad FIFA ir jos prezidentas, valdydami pasaulio futbolą, nukrypsta nuo kurso“.
„Ji taip pat turi sportinį teisėtumą, nes pastaruosius 10 metų patenka į FIFA reitingo geriausiųjų trejetą“, – nurodė jis.
G. Infantino pasaulio futbolo valdymo organo prezidento poste 2016 metais pakeitė Seppą Blatterį (Sepą Blaterį). Jam teko didžiulis spaudimas po to, kai liepos pabaigoje buvo paskelbti pasiūlymai įkurti komercinę dukterinę įmonę didžiausiems renginiams, pavyzdžiui, pasaulio čempionatui ir pasaulio klubų taurės turnyrui, organizuoti.
Pagal šį planą privatūs investuotojai būtų galėję įsigyti akcijų įmonėje, sukurtoje pagal „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) iniciatyvą. Kilus pasipiktinimui šie pasiūlymai buvo greitai atsiimti.
Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) reaguodama pagrasino boikotuoti FIFA turnyrus. Vėliau ji šį grasinimą atsiėmė, tačiau paragino G. Infantino atsistatydinti ir ruošia galimus teisinius veiksmus prieš jį dėl įtariamo „nusikalstamo aplaidumo valdant“.
FFF teigė, kad pradės konsultacijų procesą prieš nuspręsdama, ką palaikyti kovoje prieš G. Infantino rinkimuose, kurie vyks FIFA kongrese Maroko sostinėje Rabate.
V. Montagliani, kuris yra FIFA viceprezidentas, ilgą laiką buvo laikomas artimu G. Infantino sąjungininku, tačiau tam tikrų jo atsiribojimo ženklų būta dar prieš atšaukiant privačių investicijų planus.
Tačiau G. Infantino neliko be draugų – praėjusį mėnesį paramą jam išreiškė 2034 metų pasaulio čempionato šeimininkė Saudo Arabija, jį taip pat palaiko Afrikos futbolo konfederacija (CAF) ir Pietų Amerikos futbolo konfederacija (CONMEBOL).
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