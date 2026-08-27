FIFA prezidentui – prastos žinios

UEFA ketvirtadienį pranešė Manhatano teismui pateikusi dokumentus, kuriuose prašoma išreikalauti galimus įrodymus iš Niujorko investicinio fondo „Thrive Capital Management“, kurį įkūrė Joshua Kushneris (Džošua Kušneris).
UEFA taip pat pateikė prašymą Pietų Floridos apygardoje dėl leidimo atlikti įrodymų rinkimą „užsienio procese“ prieš pačią FIFA, kurios biurai įsikūrę Majamio Koral Geiblso priemiestyje.
„Thrive“ ir J. Kushneris turėjo būti pagrindiniai investuotojai, ketinę sumokėti FIFA 4,2 mlrd. JAV dolerių už 20 proc. akcijų paketą dukterinėje įmonėje, kuri valdytų futbolo organizacijos komercinius renginius, įskaitant Pasaulio futbolo čempionatą.
„UEFA ir jos advokatai svarsto galimybę Šveicarijoje pradėti baudžiamąjį procesą prieš Infantino ir galbūt kitus FIFA pareigūnus dėl nusikalstamo aplaidumo valdant turtą pagal Šveicarijos baudžiamojo kodekso 158 straipsnį“, – teigiama UEFA teisininkų 56 puslapių dokumente, su kuriuo susipažino naujienų agentūra „The Associated Press“.
Dokumente teigiama, kad 4,2 mlrd. JAV dolerių suma galėjo „apgaulingai būti ne rinkos kaina, kurią Infantino skelbė savo paties naudai“.
Sulaukęs įnirtingo pasaulio futbolo lyderių, įskaitant UEFA, pasipriešinimo, G. Infantino anksčiau šį mėnesį atsisakė plano parduoti teises.
Imtis teisinių veiksmų UEFA pirmą kartą pagrasino rugpjūčio 3-iąją, kai įspėjo FIFA nenaikinti ir neslėpti jokios medžiagos, susijusios su šiuo planu.
„Infantino teigė, kad šis planas „atskleis komercinį potencialą ir galimybes, kurias turi FIFA“, – teismams nurodė UEFA teisininkai. – Tikrovėje tai buvo priemonė Infantino ir tam siauram ratui įgyti nuolatinę dalį bei kitaip pelnytis iš vertingiausio FIFA turto, jos narių ir kitų futbolo šeimos narių nenaudai.“
„Pagal Infantino paskelbtas sąlygas tie investuotojai turėjo įgyti nuolatinę finansinę dalį FIFA komercinėje šakoje už 4,2 mlrd. JAV dolerių, o tai reiškia absurdiškai mažą bendrą įmonės vertę – tik apie 20 mlrd. JAV dolerių. Ši suma nebuvo nei atviro, konkurencingo aukciono rezultatas, nei patikrinta nepriklausomo vertintojo“, – sakoma dokumentuose.
FIFA ir „Thrive“ atstovai situacijos kol kas nekomentavo.
UEFA poziciją „dėl būtinybės stiprinti FIFA valdymo skaidrumą, atskaitomybę ir institucinę nepriklausomybę“ ketvirtadienio vakarą nurodė palaikanti ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).
Šios prezidentas Edgaras Stankevičius teigia, kad dabartinė situacija turi tapti postūmiu esminiams FIFA valdymo pokyčiams.
„Lietuvos futbolo federacija palaiko bendrą UEFA poziciją. Mums svarbu, kad pasaulio futbolo valdymas būtų skaidrus, atsakingas ir grindžiamas visų nacionalinių asociacijų interesais bei tarpusavio pasitikėjimu“, – pranešime cituojamas jis.
LFF nurodo pritarianti UEFA nuostatai, kad FIFA varžybos, organizacijos valdymas ir pasaulio futbolo plėtrai skirtos lėšos negali būti komercializuojamos ar naudojamos asmeninei bei politinei įtakai stiprinti.
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