FIFA reiškia palaikymą Gianni Infantino, atsiprašė dėl privačių investicijų plano

Susidūrusi su kritikos banga po atšaukto plano, FIFA vadovybė po skubaus susitikimo Maroke pripažino klaidą, tačiau vis dėlto palaikė kritikos sulaukusį G. Infantino.
G. Infantino patyrė vis didesnį spaudimą, net ir iš savo organizacijos vidaus dėl šio pasiūlymo, o raginimai jam atsistatydinti sustiprėjo G. Infantino praėjusį šeštadienį šio plano atsisakius.
Trečiadienį išplatintame pareiškime FIFA vadovybė pripažino, kad „klaidų padaryta ir po to, kai pasiūlymas nutekėjo žiniasklaidai“.
Buvo teigiama, kad būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių (3,64 mlrd. eurų) privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), kuri siūlėsi organizuoti tokius renginius kaip Pasaulio futbolo čempionatas ir Klubų pasaulio čempionatas, būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių (17,31 mlrd. eurų).
Jei projektas būtų buvęs patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių (17,31 mln. eurų) išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. (6,92 mln. eurų) iki 20 mln. JAV dolerių.
Užuot sušvelninęs situaciją, jis sukėlė audringą reakciją: Europos futbolo vadovaujančioji institucija UEFA ketvirtadienį griebėsi radikalaus varianto – boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą.
Iki šeštadienio G. Infantino pripažino klaidą ir atšaukė planą.
„Mūsų tikslas visada buvo ir visada bus vienyti ir tobulinti“, – sakė G. Infantino.
Po trečiadienį Rabate vykusio susitikimo, jame dalyvavę FIFA generalinis sekretorius ir FIFA valdybos nariai pareiškime teigė, kad jie „dar kartą patvirtino visišką paramą FIFA prezidentui Infantino, kaip vieninteliam pareigūnui, kurį išrinko 211 FIFA asociacijų narių“.
„Susitikime taip pat aptartas FFE pasiūlymas, kuriame pripažintos padarytos klaidos“, – sakoma pareiškime.
„Sutarta, kad nebuvo siekiama, jog FIFA taryba ir FIFA asociacijos narės jaustųsi atskirtos nuo proceso, ir kad šis procesas turėjo būti valdomas kitaip. Taip pat pripažinta, kad klaidų padaryta ir po to, kai pasiūlymas nutekėjo žiniasklaidai, – teigiama pareiškime. – Atskirame laiške FIFA tarybai ir FIFA asociacijoms narėms buvo atsiprašyta dėl šių klaidų kartu su įsipareigojimu užtikrinti, kad jos nepasikartotų.“
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