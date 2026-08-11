Futbolo pirmenybėse: pirmasis sezono pralaimėjimas

Serija nutrūko
„Jeigu man prieš sezoną kas nors būtų pasakęs, kad pirmąjį pralaimėjimą patirsime tik rugpjūčio mėnesį, būčiau nepatikėjęs“, - atviravo Kęstutis Petkus.
Jo treniruojamas Plungės „Babrungas“ ilgą laiką buvo vienintelė lygos komanda, šį sezoną nepatyrusi pralaimėjimo. Praėjusį savaitgalį įspūdingą žemaičių penkių mėnesių seriją užbaigė Alytaus „Dainava“. Rungtynės Dzūkijos sostinėje plungiškiams prasidėjo puikiai – 9 min. pasižymėjo jų legionierius iš Ganos Listowellas Amankona. Šeimininkai tuoj pat atsakė Jeremiah Obi bei Iljos Kotovo kirčiais ir pranašumą išsaugojo iki pabaigos – 2:1.
„Babrungo“ slystelėjimas padėjo Kretingos „Minijai“. Kretingiškiai 3:0 sutriuškino Kauno „Be1“ ekipą ir su 49 taškais vienu taškų aplenkė „Babrungą“, vėl pakildami į turnyro lentelės viršūnę. Vieną įvarčių nugalėtojams pelnė jau ketvirtą sykį per keturis pastaruosius turus pasižymėjęs saugas iš Malio Mamadou Traore, į Kretingą grįžęs net po ketverių metų pertraukos.
Žaidėjų sugrįžimai
„Nedažnai tenka laimėti ir dar mušant tris įvarčius. Norėčiau, kad ties tuo nesustotume“, - šypsojosi Erikas Folkis.
Jo treniruojama „Hegelmann“ B ekipa Kauno rajono derbyje po pirmojo kėlinio atsilikinėjo nuo „Garliavos“ 0:1, tačiau po pertraukos sugrūdo tris įvarčius ir šventė pergalę 3:1. Pirmajame savo mače vilkint „Hegelmann“ dublerių marškinėliais rezultatyvų perdavimą atliko Kristupas Padegimas. 18-metis gynėjas į Raudondvarį grįžo iš lietuviškojo Slovėnijos „Celje“ klubo.
Sugrįžėlį – ukrainietį Aleksandrą Dovhijų savo startinėje vienuolikėje turėjo ir Klaipėdos „Neptūnas“. Uostamiesčio ekipa mūšyje dėl trečiosios pozicijos Tauragėje nukovė tiek pat taškų (35) turėjusį „Taurą“. Svečiai į priekį išsiveržė jau 7-ąją min., kai savo epizodą realizavo Darius Zubauskas. Tauragiškiai desperatiškai bandė atsitiesti, gavo net 7 geltonas korteles, tačiau jų pastangas pribaigė Emilijaus Jermolajevo kirtis 81-ąją min. - 2:0.
Trenerių startas
Savaitgalį nesnaudė ir autsaideriai. Panevėžio „Ekranas“ pabėgo iš paskutinės vietos iškovodamas pirmąją pergalę vadovaujant Telmanui Papadopoulos. 35-erių metų specialisto iš Graikijos treniruojami panevėžiečiai dramatiškame susitikime 2:1 palaužė „Jonavą“.
Panevėžiečiai svečiuose po pirmojo kėlinio pirmavo 1:0, bet Hugo Figueredo 64 min. atstatė pusiausvyrą. „Ekranas“ 93-ąją min. surezgė paskutinį išpuolį, kurį tiksliu spyriu į vartų kampą užbaigė japonas Tanabe Sohta.
Kaip ir „Ekranas“ 11 taškų turi ir „Šiauliai“ B, muštruojami naujo trenerio Dovydo Alaunės. Jis pakeitė į Belgijos „Cercle Brugge“ dublerių ekipą persikėlusį Haroldą Šidlauską. Savaitgalį šiauliečiai atėmė taškų iš Mažeikių „Atmosferos“.
Namuose žaidę mažeikiškiai įpusėjus kėliniui išsiveržė į priekį, bet prieš pat pertrauką Justas Petravičius realizavo 11 m baudinį. Po pertraukos rezultatas nepasikeitė – 1:1.
Jaunuolių hettrikas
Savaitgalį į pozityvą įsirašė Vilniaus BFA komanda, 4:2 pranokusi Vilniaus rajono „TransINVEST“ dublerius, nepaisant to, kad rungtynes baiginėjo dešimtyje.
BFA reikalus atakoje sutvarkė Žygimantas Jurevičius, pelnęs hettriką (8, 60 ir 83 min.). 18-metis puolėjas šį sezoną jau yra sukaupęs 8 įvarčius – vos vienu mažiau nei rezultatyviausias komandos narys Danielis Misiūnas.
19-ąjį turą pirmadienį uždarė „Žalgirių“ jaunimo derbis. Jame sostinės žalgiriečiai namuose 2:1 įveikė kauniečius. Pastarieji pirmavo po 16-mečio saugo Dominyko Zubavičiaus įvarčio 28-ąją min. Vilniečiai atsikirto Kajaus Bičkos (60 min.) ir Vakario Berentos (84 min. iš 11 m) rezultatyviais smūgiais. Tokia baigtis „Kauno Žalgirį“ B su 10 taškų sugrąžino į paskutinę, 16-ąją, rikiuotės poziciją.
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