 Haris Kadričius iš „Kauno Žalgirio“ nuomos pagrindais keliasi į Serbiją

Haris Kadričius iš „Kauno Žalgirio“ nuomos pagrindais keliasi į Serbiją

2026-09-08 00:00
zalgiris.lt inf.

Lietuvos čempionas FK „Kauno Žalgiris“ sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus.

Vasarą prie komandos prisijungęs slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos „Novi Pazar“ klubui.

26-erių H.Kadričius su „Kauno Žalgirio“ klubu turi iki 2027 m. pabaigos galiojančią sutartį.

Vilkėdamas „Kauno Žalgirio“ marškinėlius puolėjas per 7 susitikimus pelnė įvartį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus, taip pat uždirbo 11 m. baudinį UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynėse Kosove.

Naujoji futbolininko komanda Serbijos aukščiausioje lygoje praėjusiame sezone užėmė penktąją vietą, o šiuo metu dalinasi 5-7 vietomis.

Šiame straipsnyje:
Novi Pazar
Kauno Žalgiris
Haris Kadričius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų