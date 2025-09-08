Įspūdingas mačas vos nesibaigė tragedija: Dariaus ir Girėno stadione iš tribūnos iškrito vyras

Kauno Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos vyrų futbolo rinktinė išmėgino savo jėgas su Europos futbolo grandais, tačiau per prieš pirmojo kėlinio pabaigą vienas futbolo aistruolis, panašu, neišlaikė pusiausvyros ir iškrito iš tribūnos.
Kaip informavo Kauno apskrities policija, nelaimė įvyko apie 19.45 val. Renginyje dirbę pareigūnai pastebėjo, kad maždaug iš 4 m aukščio nukrito vyras.
47-erių vyrui nedelsiant buvo suteikta pagalba. Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Pirminiais duomenimis, vyras neišlaikė pusiausvyros ir nukrito.
Jam buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis.
Primename, kad olandai įrodė savo pranašumą ir po sunkios kovos nugalėjo lietuvius 3:2 (2:2).
Susitikimas lietuviams prasidėjo sunkiai, mat olandai pelnė du greitus įvarčius ir atitrūko 2:0.
Visgi lietuviai demonstravo charakterį ir pirmame kėlinyje puikūs Gvido Gineičio ir Edvino Girdvainio įvarčiai leido lietuviams sugrįžti į rungtynes (2:2).
Po pertraukos lietuviai toliau valingai gynėsi ir rodė charakterį, visgi Nyderlandų atakų lyderis Memphis Depay`us pelnė antrą savo įvartį. Lietuviai vėliau metė rimtą iššūkį, tačiau trečią kartą nuginkluoti varžovų vartų sargo nebepavyko ir teko pripažinti nesėkmę 2:3.
