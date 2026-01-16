Jėgas kaups Lietuvoje ir Turkijoje

Svečiuosis pas „Sūduvą“
Kauno klubas patvirtino ikisezoninių rungtynių tvarkaraštį. Pirmas kontrolinis mačas – jau sausio 17-ąją Marijampolėje su „Sūduvos“ vienuolike.
22 d. žalgiriečiai išvyks į Turkiją, kur treniruosis ir išmėgins jėgas su Kazachstano, Ukrainos, Danijos bei Moldovos ekipomis.
25 d. Antalijoje numatyta dvikova su Astanos „Zhenis“, 30 d. – su Kijevo „Dinamo“, vasario 3-iąją – su „Esbjerg“ ir 6 d. – su Kišiniovo „Zimbru“.
Daugkartinio Ukrainos čempiono Kijevo klubo įrašai Europos futbolo metraštyje – įspūdingi: „Dinamo“ yra iškovojęs Supertaurę (1975) ir dukart (1975, 1986) – Taurių laimėtojų taurę, „France Football“ žaidėjams įsteigtą „Auksinį kamuolį“ („Ballon d’Or“) yra pelnę Olegas Blochinas (1975), Igoris Belanovas (1986) ir Andrijus Ševčenka (2004 m. atstovaudamas „AC Milan“).
„Susitikimas su tokiu varžovu privers pasitempti tiek komandą, tiek visą mūsų organizaciją“, – teigė „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Tarp naujokų – latvis
Šiomis dienomis Lietuvos čempionų gretas papildė dar du naujokai – patyręs latvis ir 16-metis „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis.
32-ejų Latvijos rinktinės puolėjas Davis Ikauniekas į Lietuvą sugrįžo po pertraukos – 2024-ųjų sezoną jis vilkėjo „Šiaulių“ marškinėlius ir buvo vienas rezultatyviausių A lygos žaidėjų (pelnė 20 įvarčių).
Be to, D. Ikauniekas yra atstovavęs Čekijos, Brunėjaus klubams, o 2025 m. žaidė Rygos RFS klube. Puolėjo karjera Latvijos rinktinėje – 43 rungtynės, 6 įvarčiai.
2018-aisiais D. Ikauniekas buvo pripažintas geriausiu Latvijos metų futbolininku.
Šansas jaunimui
„Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos talentas Adomas Užkurnys pernai buvo atkreipęs Italijos klubų dėmesį – dalyvavo „Genoa“ ir „Pisa SC“ peržiūrose.
Vidurio saugas taip pat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines, 2025-aisiais su „Kauno Žalgirio B“ ekipa debiutavo Pirmos lygos čempionate.
Ilgalaikę sutartį su „Kauno Žalgiriu“ taip pat yra pasirašęs 16-metis Vėjas Pocius.
„Mus domina kiekvienas jaunas futbolininkas lietuvis. Norisi, kad augtų, tobulėtų mūsų sistemoje, žaistų pagrindinėje komandoje, išvyktų į užsienį“, – teigė M. Kalnietis.
Pirmas trofėjus – Supertaurė
Sausio 17-ąją į aikštę žengs ne vien Kauno žalgiriečiai ir Marijampolės vienuolikė.
Šalies vicečempionė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa tądien žais su Jonavos BE1 komanda, o praeitą sezoną bronzą pelnęs Vilniaus „Žalgiris“ – su Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) rinktine.
Lietuvos futbolo sezonas startuos vasario 16-ąją – dėl Supertaurės varžysis „Kauno Žalgiris“ ir „Panevėžys“.
