Kapitono rekordą įamžinusios rungtynės baigėsi be įvarčių

Ketvirtadienio rungtynės vyko be sirgalių. Į Dariaus ir Girėno stadioną jie nebuvo leidžiami saugumo sumetimais.
Mačas prasidėjo aktyviu abiejų komandų žaidimu. Lietuvos ekipa kelis sykius surengė perspektyvias atakas, tačiau pasižymėti nepavyko. Po vieno kampinio kamuolio nepasiekė Tomas Kalinauskas, o Gvido Gineičio smūgis praskriejo greta vartų.
Po pertraukos viskas tęsėsi panašiai, abi komandos, nors ir atliko keitimus, tačiau toliau rungtyniavo aktyviai ir kūrė atakas. Visgi jose trūko tikslumo, o atkarpomis sėkmingai rungtyniavo ir abiejų komandų vartininkai.
Iki rungtynių pabaigos taip nė viena komanda ir nepasižymėjo, tad dvikova baigėsi lygiosiomis.
Iki 60-osios min. rungtyniavęs Fedoras Černychas tapo visų laikų Lietuvos rinktinės rekordininku. Ilgamečiam rinktinės kapitonui tai buvo 102-osios rungtynės vilkint šalies nacionalinės ekipos marškinėliais.
"Jaučiu didelį pasididžiavimą. Gaila, kad rekordas įvyko esant tuščioms tribūnoms, bet smagu, kad mane pasveikino buvęs rekordininkas Saulius Mikoliūnas", - sakė F. Černychas.
Šeštadienį rinktinė išvyks į Nyderlandus, kur pirmadienį užbaigs pasirodymą pasaulio čempionato atrankos turnyre.
Kontrolinės vyrų rinktinių rungtynės
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Edgars Maļcevs (Latvija)
Įspėti: 36 min. Tomas Kalinauskas, 56 min. Vilius Armalas (Lietuva); 26 min. Yardenas Shua, 35 min. Elielis Peretzas, 55 min. Doras Turgemanas (Izraelis).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Tomas Švedkauskas (46 min. Džiugas Bartkus), Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Tomas Kalinauskas (90 min. Domantas Šimkus), Fedor Černych (60 min. Edgaras Dubickas), Gratas Sirgėdas (46 min. Modestas Vorobjovas), Justas Lasickas (60 min. Markas Beneta), Gvidas Gineitis, Pijus Širvys, Vilius Armalas, Paulius Golubickas (70 min. Motiejus Burba).
Atsargoje: Edvinas Gertmonas, Sigitas Olberkis, Gytis Paulauskas, Gabrielius Micevičius, Klaudijus Upstas, Rokas Lekiatas.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:
Lapkričio 17 diena (pirmadienis)
21.45 val. Pasaulio čempionato atranka. Nyderlandai – Lietuva.
