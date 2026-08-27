Kauno centre – futbolo sirgalių minia: prireikė ir policijos

Primename, kad „Kauno Žalgiris“ UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse jau netrukus susitiks su Stambulo „Bešiktaš“ futbolininkais.
Prieš mačą Kauno Dariaus ir Girėno stadione miesto centre sirgaliai rinkosi į eiseną, netrūko ir policijos.
Pasiteiravome pareigūnų, ar šie čia tik palaiko tvarką, ar įvyko kažkas rimčiau.
Paaiškėjo, kad teko tramdyti ir įpykusius sirgalius.
Kauno apskrities budintysis pareigūnas informavo, kad Laisvės alėjoje pykosi ne komandų priešininkių sirgaliai – tarpusavyje susistumdė Turkijos piliečiai. Juos išskyrė vietoje buvę pareigūnai. Laimei, per incidentą niekas nenukentėjo.
Daugiau neramumų nefiksuota.
Pareigūnai toliau palaiko tvarką ir lydi sirgalius iki rungtynių vietos.
Primename, kad pirmoji komandų dvikova praėjusią savaitę baigėsi turkų pergale rezultatu 3:0. Šįkart kauniečiai varžovus priims namuose, o mačas prasidės 20 val.
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