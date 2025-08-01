 „Kauno Žalgirį“ papildė portugalas Tavaresas

2025-08-22 18:42
zalgiris.lt inf.

Lietuvos futbolo čempionate pirmaujantis FK „Kauno Žalgiris“ prieš likusią futbolo sezono dalį sulaukė papildymo. Klubas sukirto rankomis su 24-erių Jairu Tavaresu.

Portugalas yra legendinio Lisabonos „Benfica“ klubo auklėtinis ir šioje sistemoje praleido net 15 metų, rungtyniavo įvairaus amžiaus „Benfica“ komandose, įskaitant ir B ekipą.

2022-aisiais J.Tavaresas pradėjo legionieriaus karjerą ir išvyko rungtyniauti į Škotiją, kur pasirašė sutartį su Edinburgo „Hibernian“ klubu, iš kurio vėliau 2024-aisiais buvo paskolintas kitam pajėgiausios Škotijos lygos klubui „Motherwell“.

Škotijoje atakuojantis krašto saugas spėjo sužaisti daugiau nei 50 rungtynių, o šią vasarą tapo laisvuoju agentu.

J.Tavaresas taip pat yra vilkėjęs įvairaus amžiaus Portugalijos jaunimo rinktinių marškinėlius – savo šalį jis reprezentavo nuo U-15 iki U-19 rinktinių ir pasižymėjo 7 įvarčiais.

Beje, naujasis žalgirietis yra futbolo pasaulyje puikiai žinomo Renato Sancheso pusbrolis.

Kaune futbolininkas sėkmingai įveikė medicininę patikrą ir tapo pilnateisiu komandos nariu.

„Kauno Žalgirio“ klube naujokas vilkės 18-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.

