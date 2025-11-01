 „Kauno Žalgirio B“ komandą treniruos ispanas

2025-11-21 00:45
zalgiris.lt inf.

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas rado pamainą B komandos vyr. treneriui Karoliui Palaimai. Nuo šiol „Kauno Žalgirio B“ ekipą Pirmos lygos pirmenybėse treniruos ispanas Oscaras Ruizas Garcia.

2023-ųjų pradžioje į Lietuvą atvykęs treneris beveik trejus metus darbavosi „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijoje.

Iš Valjadolido miesto kilęs treneris su jaunimu dirbo ne tik Ispanijoje – prieš atvykdamas į Kauną jis taip pat dirbo Pietų Amerikoje bei Kinijoje.

„Visų pirma, noriu padėkoti klubui už šią galimybę tapti B komandos treneriu. Pagrindinis tikslas padėti augti ir tobulėti jauniems žaidėjams, kad jie galėtų priartėti prie pagrindinės komandos. Mano ir klubo vadovų idėjos sutapo, ateinančiais metais turėsime įdomų projektą“, – Žalgiris.lt sakė 37-erių treneris.

Su „Kauno Žalgirio“ jaunimu O.Garcia aktyviai dirbti pradės jau nuo gruodžio 1 dienos, o apie laukiančius pokyčius jaunimo sektoriuje kalbėjo ir „Kauno Žalgirio“ klubo prezidentas Mantas Kalnietis.

„Oscaras puikiai užsirekomendavo dirbdamas mūsų akademijoje, bet svarbiausia – kad sutapo mūsų visų požiūriai. Mūsų tikslas į klubą kviestis perspektyviausią Lietuvos jaunimą, kuris turi būti pasiryžęs sunkiu darbu siekti profesionalaus futbolininko karjeros. Suteiksime sąlygas gyventi, mokytis ir sportuoti, jaunimu rūpinsis platesnis trenerių štabas, o dėmesys bus skiriamas ne tik futbolui, bet ir asmenybėms su „Žalgirio“ vertybėmis. Esame įsitikinę, kad taip jaunuoliai turės geresnius šansus tapti geresniais futbolininkais ir pasibelsti į pagrindinės komandos duris“, – sakė klubo prezidentas.

