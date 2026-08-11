„Kauno Žalgiris“ minimaliu skirtumu nusileido Zagrebo „Dinamo“ komandai

Gerokai drąsiau nei Zagrebe nuo pat rungtynių pradžios rungtyniavę žalgiriečiai dažniau atsidurdavo varžovų aikštės pusėje, bandė kurtis progas, tačiau veržliau atakas užbaiginėjo „Dinamo“.
Iš pradžių puikų baudos smūgį atliko Leonas Krekovičius, pakartotiniu smūgiu laimę bandė Franco Baldassarra.
19-ąją minutę svečiai išsiveržė į priekį po puikios kombinacinės atakos, o sužaidus pusvalandį „Dinamo“ kapitonas pranašumą padidino puikiu tolimu smūgiu į viršutinį vartų kampą – 0:2.
Vos po kelių minučių Motiejus Burba liko vienas prieš varžovų vartininką, kuris prasižengė ir prieš save išvydo raudoną kortelę.
Likę daugumoje kauniečiai dar labiau suaktyvino veiksmus atakoje, bet naudos tai davė tik antroje rungtynių pusėje.
56-ąją minutę L.Krekovičius atliko dar vieną smūgį, vartininkas jį atrėmė prieš save, o prie kamuolio pirmas suskubo ir pirmąjį savo įvartį su žaliai baltais marškinėliais pelnė Gabrielis Debeljuhas – 1:2.
Per likusią rungtynių dalį „Kauno Žalgiris“ toliau kontroliavo kamuolį ir kūrė atakas, tačiau užbaigti jų sėkmingai ir išlyginti rezultato taip ir nepavyko.
Ketvirtame UEFA Europos lygos atrankos etape kauniečiai susitiks su „Hradec Kralove“ (Čekija) ir Stambulo „Bešiktaš“ poros nugalėtojais. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 20 d. bus žaidžiamos išvykoje, o Dariaus ir Girėno stadione dvikova vyks rugpjūčio 27 d.
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