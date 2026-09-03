„Kauno Žalgiris“ pirmą kartą klubo istorijoje žengė į LFF taurės finalą

14-ąją minutę žalgiriečiai perėmė kamuolį šalia varžovų baudos aikštelės, tačiau Ivanas Fioličius smūgiavo netiksliai.
Po kelių minučių savo atsaką turėjo ir „Šiauliai“, tačiau kauniečių vartus patikimai saugojo Deividas Mikelionis.
Kėlinio viduryje dar du bandymus atliko I.Fioličius, o Leo Ribeiro smūgį atrėmė varžovų vartų sargas.
35-ąją susitikimo minutę arti tikslo buvo Antonas Tolordava, tačiau po kampinio jo smūgiuotas kamuolys praskriejo visai šalia virpsto.
Pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje jau minėtas Leo Ribeiro smūgiu kaire koja sudrebino varžovų vartų skersinį, pavojingą smūgį atliko ir Jorisas Moutachy, o Nosa Edokpoloro smūgis taip pat nebuvo tikslus.
Nuo pat antrojo kėlinio pradžios žaliai balti kontroliavo situaciją ir galiausiai žaidybinę persvarą pavertė įvarčiu. Po Leo Ribeiro smūgio įvartį galva pelnė Anthony Kalikas – 1:0. Beje, jam tai buvo pirmasis įvartis žaliai baltų gretose.
68-ąją minutę puikų šansą turėjo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Renanas Oliveira, tačiau galva smūgiuotą kamuolį atmušė G.Baliutavičius.
84-ąją minutę puikia proga išlyginti rezultatą nepasinaujo ir aikštės šeimininkai – smūgis iš kelių metrų skriejo virš vartų.
Pačioje pagrindinio laiko pabaigoje savo progą turėjo Motiejus Burba, o D.Mikelioniui komandą teko gelbėti jau pridėto laiko metu. Galiausiai dvikova baigėsi kauniečių pergale 1:0.
LFF taurės finale spalio 11 d. žalgiriečiai Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos „Minijos“ klubu.
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