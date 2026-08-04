„Kauno Žalgiris“ sutriuškintas Kroatijoje

Rungtynių pradžioje „Dinamo“ iškart perėmė iniciatyvą ir kontroliavo kamuolį, o žalgiriečiams teko kantriai gintis.
Pirmoji proga taip pat priklausė „Dinamo“ – puolėjo galva smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų, o 13-ąją minutę komandą gelbėjo Tomas Švedkauskas.
Pusvalandį gynyboje atsilaikę žalgiriečiai galiausiai praleido du įvarčius per porą minučių.
32-ąją susitikimo minutę T.Švedkauskas lietė kamuolį, tačiau tolimu smūgiu įvartį vis tiek pelnė Miha Zajcas.
Po minutės sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojo ir smūgiu po rikošeto pranašumą didino Scottas McKenna – 0:2.
Pačioje kėlinio pabaigoje „Dinamo“ turėjo dar vieną galimybę, bet iš poros metrų smūgiuotas kamuolys vėl lėkė šalia vartų.
Jau pertraukos metu kauniečiai atliko du keitimus – į rikiuotę po traumos sugrįžo Yukiyoshi Karashima, aikštėje taip pat pasirodė Nosa Edokpoloras.
Sužaidus vos kiek daugiau nei 5 minutes antroje rungtynių dalyje, Zagrebo komanda puikiu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų pelnė ir trečią savo įvartį. Pasižymėti pavyko Mateo Lisica – 0:3.
Netrukus šeimininkai susikūrė dar vieną progą, bet žalgiriečius dar kartą gelbėjo vartininkas T.Švedkauskas.
Likus žaisti kiek mažiau nei pusvalandį, pirmuosius savo šansus turėjo ir kauniečiai. Iš pradžių Y.Karashimos smūgį blokavo varžovų gynėjai, o vėliau į skersinį pataikė Franco Baldassarra.
76-ąją minutę Zagrebo komandai kontratakoje pavyko pelnyti dar vieną įvartį – smūgiu nuo virpsto pasižymėjo Luka Stojkovičius – 0:4.
Galutinį tašką Kroatijos čempionai rungtynėse padėjo jau pridėto laiko metu – į kontrataką pabėgę šeimininkai pelnė ir penktąjį savo įvartį.
Atsakomosios rungtynės rugpjūčio 11 d., 20:00 val. vyks Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Bilietus į rungtynes galima įsigyt oficialioje „Žalgirio“ bilietų platinimo sistemoje.
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