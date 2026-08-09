„Kauno Žalgiris“ užtikrintai įveikė „Hegelmann“ futbolininkus

Rungtynių pradžia klostėsi ramiai – kartą šalia žalgiriečių vartų smūgiavo Wesley Gabrielis, o Željko Sopičius buvo priverstas atlikti keitimą. Rungtynių tęsti negalėjo Luka Račičius, kurį pakeitė kitas vidurio gynėjas Rokas Lekiatas.
32-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – Carlosas Duke'as prarado kamuolį netoli savosios baudos aikštelės, o jį perėmęs Motiejus Burba atliko rezultatyvų perdavimą tiksliai smūgiavusiam Leo Ribeiro.
Po dar penkių minučių kauniečiai padvigubino pranašumą. L. Ribeiro perdavimu surado M. Burbą, kuris nukreipė kamuolį į tuščius vartus.
Po pertraukos sušvelninti atsilikimą galėjo Vilius Armanavičius, tačiau pastarojo bandymu susitvarkė žalgiriečių vartininkas Tomas Švedkauskas.
Antrojo kėlinio viduryje po Grato Sirgėdo perdavimo iš standartinės padėties pasižymėti galėjo Amine'as Benchaibas, tiesa, su jo smūgiu galva puikiai susitvarkė Kauno rajono ekipos vartų sargas Lukas Paukštė. Kiek vėliau pirmąjį įvartį vilkint „Kauno Žalgirio“ marškinėlius pelnyti galėjo Anthony Kalikas, tačiau jo bandymą blokavo gynėjai.
Žaliai balti su 37 taškais šoktelėjo į turnyro lentelės viršūnę, o „Hegelmann“ su 22 taškais lieka septinti.
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