Kroatų jėgą pajutę lietuviai kapituliavo po pertraukos

19-metis L. Grgičius, kurio vertė žaidėjų rinkoje jau siekia 2,5 mln. eurų, baigė komandos draugų pradėtą lietuvių triuškinimą.
Pirmasis 27-ąją min. pasižymėjo 20-metis saugas Fabijanas Krivakas. Zagrebo „Lokomotiva“ klubo atakuojančiajam saugui, rinkoje vertinamam 750 tūkst. eurų, tai buvo jau trečiasis įvartis atstovaujant savo šalies jaunimo rinktinei.
Antrojo įvarčio kroatų sirgaliams teko laukti iki pat antrojo kėlinio vidurio. 73 min. Lovro Zvonarekas padvigubino rezultatą – 2:0. Šis 20-metis Ciuricho „Grasshopers“ klubo saugas rinkoje vertinamas 1,5 mln. eurų.
Ketvirtadienio rungtynės vyko itin komplikuotomis aplinkybėmis. Aikštę gaubė didelis rūkas, kuris kiek apsunkino žaidimą komandos. Visgi prie situacijos geriau prisitaikė šeimininkai. Lietuviams tai buvo trečioji nesėkmė H grupėje. Mūsiškiai analogišku rezultatu 0:4 pralaimėjo namuose Ukrainos bendraamžiams, 0:2 suklupo Turkijoje, bet Druskininkuose išplėšė lygiąsias 1:1 su pajėgia Vengrijos komanda. Tuo tarpu kroatai su 7 taškais yra vieni H grupės lyderių, vos tašku nusileisdami Turkijos futbolininkams.
Būtent su turkais lietuviai žais penktąsias savo rungtynes. Mačas vyks ateinantį antradienį, 18 val. Druskininkuose.
Europos vaikinų U21 čempionato atranka
Velika Gorica stadionas; teisėjas – Kristofferis Hagenesas (Norvegija)
Įvarčiai: 27 min. Fabijanas Krivakas, 73 min. Lovro Zvonarekas, 82 min. ir 90+4 min. Leonas Grgičius (Kroatija)
Įspėti: 3 min. Fabijanas Krivakas, 6 min. Lovro Zvonarekas, 69 min. Teo Barisičius (Kroatija); 18 min. Denis Ževžikovas, 26 min. Domantas Šluta (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Tautvydas Burdzilauskas, Domas Slendzoka, Domantas Šluta (46 min. Faustas Steponavičius), Dariuš Stankevičius, Romualdas Jansonas (81 min. Tomas Stelmokas), Ernestas Gudelevičius (81 min. Nedas Klimavičius), Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Lukas Michelbrink (81 min. Martynas Šetkus), Nojus Audinis.
Atsargoje: Vilius Šivickas, Naglis Paliušis, Maksim Andrejev, Dovydas Druktenis, Justas Paštukas.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:
Lapkričio 18 diena (antradienis)
18.00 val. LSC sporto kompleksas „Druskininkai“. Lietuva – Turkija.
