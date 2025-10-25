Lietuvos moterų futbolo rinktinė žengė į Baltijos taurės finalą

Finalas bus žaidžiamas pirmadienio vakarą nuo 18 valandos Raudondvario stadione.
Penktadienio rungtynės prasidėjo didesne teritorine lietuvių persvara ir keliomis pusprogėmis, tačiau pramušti varžovių nepavyko.
Kelis pavojingus išpuolius surengė ir viešnios iš Farerų Salų, tačiau be klaidų žaidė Meda Šeškutė. Visgi, kėliniui artėjant prie pabaigos, lietuvaitėms pavyko išsiveržti į priekį, kai Rimantės Jonušaitės link vartų siųstas kamuolys nuo varžovių vartininkės įskriejo į vartus ir dvikovai įpusėjus lietuvaitės pirmavo 1:0.
Antrame kėlinyje žaidimas vėl buvo apylygis, progų turėjo abi komandos, tačiau kamuolys į vartus daugiau neįskriejo ir Lietuvos rinktinė iškopė į finalą.
2025-ųjų moterų Baltijos taurės pusfinalis
Lietuva – Farerų Salos 1:0 (1:0)
Raudondvario stadionas;
Įvartis: 38 min. Rimantė Jonušaitė (Lietuva).
**********
Likęs moterų rinktinės spalio tvarkaraštis:
Spalio 17 diena (pirmadienis)
18.00 val. Finalas. Lietuva – Latvija.
Naujausi komentarai