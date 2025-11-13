Lietuvos U19 futbolo rinktinė Raudondvaryje pralaimėjo anglams

Pirmose jo rungtynėse Lietuvos rinktinė susitiko su pajėgia Anglijos komanda. Mindaugo Čepo auklėtiniai susikūrė galimybių pasižymėti ir pakovoti dėl taškų, tačiau galų gale turėjo pripažinti varžovų persvarą rezultatu 0:2 (0:1).
Lietuviams turnyre dar liko susitikimai su Škotijos bei Latvijos komandomis.
Komandos po kartą sužais tarpusavyje, pirmas dvi vietas užėmusios komandos žengs į kitą etapą ir pavasarį pratęs kovą dėl vietos pagrindiniame čempionato etape.
Kitose dienos rungtynėse škotai su latviais išsiskyrė taikiai 2:2.
Trečiadienio susitikimas, kaip ir buvo galima laukti, prasidėjo Anglijos rinktinės spaudimu, tačiau lietuviai nuo jo patikimai gynėsi, savo darbą gerai atliko ir vartininkas Ernestas Lysionok.
Šeiminkai laikėsi, visgi netrukus į mūsiškių vartus buvo skirtas baudinys, kurį svečiai realizavo ir taip pelnė pirmą įvartį rungtynėse.
Savo galimybių greitose atakose ieškojo ir lietuviai, tačiau jiems kiek stigo tikslumo paskutiniame aikštės trečdalyje.
Po jo anglai ir toliau ilgiau buvo su kamuoliu, tačiau lietuviai patikimai gynėsi ir įpusėjus dvikovai svečių persvara buvo minimali.
Visgi jau pirmomis antro kėlinio sekundėmis anglai po kokybiškos kombinacijos mušė ir antrą įvartį ir, kaip paaiškėjo, tai buvo paskutinis tikslus smūgis rungtynėse.
Europos vaikinų U19 čempionato atranka
Raudondvario stadionas; teisėjas – Lotharas D’hondtas (Belgija)
Įvarčiai: 16 min. (11m) ir 47 min. Shumaira Mheuka (Anglija)
Įspėti: 25 min. Maxas Dowmanas, 62 min. Stephenas Mfuni, 70 min. Kianas Noble`as, 74 min. Christopheris Riggas (Anglija); 87 min. Jugas Turčinskas (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Lysionok, Oskar Pukelis, Matas Klimas, Armandas Raudonis, Jugas Turčinskas (90+1 min. Matas Ambrazaitis), Dovas Grudzinskas (77 min. Adomas Buikus), Edgaras Bierontas, Skirmantas Paukštys, Dominykas Taučas, Nedas Garbaliauskas (77 min. Donatas Jermakovas), Grant Emerhi (77 min. Arminas Ališauskas).
Atsargoje: Ugnius Semaška, Dovydas Balsys, Brooklyn Leipus, Filipe Barrenechea Acuna, Nojus Petkus.
**********
Likęs turnyro tvarkaraštis:
Lapkričio 15 diena (šeštadienis)
12.00 val. Anglija – Latvija
18.00 val. Škotija – Lietuva
Lapkričio 18 diena (antradienis)
12.00 val. Škotija – Anglija
18.00 val. Lietuva – Latvija
