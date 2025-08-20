Lyderis pratęsė pergalių seriją

Pozityvus lūžis
Kauno žalgiriečiai, užbaigę žygį Europos klubų Konferencijų lygos turnyre (trečio atrankos etapo mačą 0:1 ir 0:2 pralaimėjo Bulgarijos atstovui Kerdžalų „Arda“), atsitiesė nacionaliniame čempionate – 2:1 palaužė Telšių „Džiugą“.
Tai – septinta iš eilės „Kauno Žalgirio“ pergalė A lygoje.
„Dvejos rungtynės su „Arda“ buvo sunkios fiziškai ir psichologiškai. Reikėjo pozityvaus lūžio. Džiugu, kad Telšiuose nuo pirmos iki paskutinės varžybų minutės mūsų komanda buvo vieninga, kovinga“, – sakė E. Černiauskas.
Jau šiandien kauniečiai žengs į Šiaulių miesto stadioną, kur susitiks su vietos vienuolike, o rugpjūčio 24-ąją lauks dvikova svečiuose su „Panevėžiu“.
„Dėl Konferencijų lygos susikaupė nesužaistų Lietuvos čempionato rungtynių. Įvertinsime futbolininkų būklę ir spręsime, kuriems šiuo metu teks pagrindinis krūvis“, – teigė „Kauno Žalgirio“ treneris.
Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) už pasirodymą Konferencijų lygos turnyre atseikės „Kauno Žalgirio“ klubui 1 mln. 75 tūkst. eurų.
Per 22 min. – trys įvarčiai
Konferencijų lygos pirmo atrankos etapo neįveikusi Kauno rajono „Hegelmann“ komanda uždirbo 325 tūkst. eurų, o be kovos į antrą etapą patekusi ir jame kritusi Gargždų „Banga“ – 525 tūks. eurų.
„Hegelmann“ futbolininkai A lygoje per 22 minutes įmušė tris įvarčius ir galiausiai 3:1 nugalėjo „Panevėžį“.
„Mūsų komandai – nelengvas laikotarpis, netekome svarbaus žaidėjo. Vis dėlto fiziškai šįkart atsilaikėme puikiai“, – kalbėjo „Hegelmann“ vyriausiasis treneris Andrius Skerla.
Iš Kauno rajono ekipos į Graikiją išvyko saugas Lazaras Kojičius, šį sezoną Lietuvos čempionate įmušęs 4 įvarčius ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.
Gargždų ekipa, savo aikštėje pirmavusi 1:0 prieš Marijampolės „Sūduvą“, pralaimėjo dvikovą 1:2. Du įvarčius pelnė „Bangos“ legionierius Sherwinas Seedorfas, vieną iš jų – į savo komandos vartus.
Karo kirvio neužkasė
Vilniaus „Žalgirio“ stratego Vladimiro Čeburino atsistatydinimo tebereikalaujantys sirgaliai vėl surengė protesto akciją.
Žalgiriečiai 2:1 įveikė kitą sostinės ekipą – „Riterius“. Per rungtynes „Žalgirio“ stadiono tribūnoje aistruoliai iškėlė plakatą: „Kontraktas yra, sąžinės nėra“.
Anksčiau V. Čeburinas apie pasitraukimo iš vyriausiojo trenerio pareigų galimybes yra pasakęs: „Turiu sutartį, dirbu ir būsiu atsakingas už rezultatus iki sezono pabaigos.“
Nei Europos klubų Čempionų, nei Konferencijų lygose kalnų nenuvertęs „Žalgiris“ savo sąskaitą papildys UEFA išmoka – 960 tūkst. eurų.
25-as turas
Telšių „Džiugas“–„Kauno Žalgiris“ 1:2 (0:1). 705 žiūrovai. Įvarčiai: 32 min. A. Benchaibas (11 m baudinys, 0:1), 54 min. R. Sobowale'is (1:1), 58 min. D. Georgijevičius (1:2).
Kauno rajono „Hegelmann“–„Panevėžys“ 3:1 (3:1). 357 žiūrovai. Įvarčiai: 12 min. K. N. Abdelis (1:0), 15 min. F. Steponavičius (1:1), 21 min. ir 22 min. P. Popescu (2:1 ir 3:1).
Marijampolės „Sūduva“–Gargždų „Banga“ 2:1 (0:1). 1 043 žiūrovai. Įvarčiai: 20 min. Sh. Seedorfas (0:1), 47 min. Sh. Seedorfas (į savo vartus, 1:1), 74 min. L. Tomas (2:1).
Vilniaus „Žalgiris“–Vilniaus „Riteriai“ 2:1 (1:1). 548 žiūrovai. Įvarčiai: 14 min. L. Estevezas (0:1), 21 min. L. Antalis (1:1), 68 min. M. Cholas (2:1).
Turnyro lentelė
1. „Kauno Žalgiris“ 16 4 2 45:12 52
2. „Hegelmann“ 16 1 7 40:29 49
3. „Sūduva“ 11 9 4 35:23 42
4. „Šiauliai“ 10 6 8 38:33 36
5. „Žalgiris“ 9 8 7 32:29 35
6. „Džiugas“ 10 4 11 22:26 34
7. „Panevėžys“ 9 4 11 35:33 31
8. „Banga“ 8 4 12 20:26 28
9. „Dainava“ 3 5 16 20:48 14
10. „Riteriai“ 3 5 17 26:54 14
