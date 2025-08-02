Lyderių derbyje triumfavo „Kauno Žalgiris“

Rungtynės Dariaus ir Girėno stadione kėlė nemenką sirgalių susidomėjimą, nes grūmėsi du lygos lyderiai. Pralaimėjimo atveju, žalgiriečiai būtų beveik išbarstę savo susikrautą taškų pranašumą.
Pirmame kėlinyje komandos aštrių epizodų sukūrė itin mažai, tiesa, galima išskirti, jog sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį, Eduardas Jurjonas baudos aikštelėje surado Gratą Sirgėdą, pastarojo smūgis skriejo šalia vartų.
Antrojo kėlinio pradžioje pasipylė įvarčiai – Leo Ribeiro pakėlė kampinį, po kurio sumaišties metu atšokusį kamuolį į vartus siuntė Donatas Kazlauskas, o vos po poros minčių taikliu smūgiu atsakė ir „Kauno Žalgiris“, kai E. Jurjonas griūdamas asistavo Amine‘ui Benchaibui, šis atakos smaigalyje buvo taiklus smūgiuodamas į tolimąjį vartų kampą.
67-ąją minutę puikų šansą pasižymėti turėjo Temuras Čogadze, tačiau iš apsisukimo buvo smūgiuojama šalia stačiakampio, o jau kitoje atakoje Vincentas Šarkauskas atrėmė dar vieną gruzino šūvį, tačiau šįkart atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Fedoras Černychas - 2:1.
„Kauno Žalgiris“ nutolo nuo artimiausių persekiotojų „Hegelmann“ – juos skiria 6 taškai, tačiau žaliai balti, savo sąskaitoje turintys 56 taškus, yra sužaidę rungtynėmis mažiau.
„Esu dėkingas futbolininkams, kurie atidavė daug energijos ir jėgų. Praleidome antrojo kėlinio pradžioje, bet buvo likę daug laiko, mobilizavomės ir išlyginome rezultatą. Savame stadione norėjome tik pergalės. Buvo drausmingi tiek spaudime, tiek žemesnėse gynybos pozicijose. Susitvarkėme su jų lyderiais“, - dėstė Eivinas Černiauskas.
Naujausi komentarai