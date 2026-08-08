Mirė Lionelio Messi tėvas Jorge Messi

Argentinos žiniasklaida pranešė, kad Jorge Messi mirė penktadienį ligoninėje Rosarijuje.
„Jo nuolatinis palaikymas ir vadovavimas užkulisiuose buvo nepakeičiami, remiant kiekvieną Lionelio žingsnį“, – rašoma „Newell's Old Boys“ pranešime socialiniuose tinkluose.
Jorge Messi buvo pirmasis sūnaus treneris Argentinoje ir vienintelis jo palydovas, šiam vaikystėje persikėlus į Barseloną, vėliau tapo jo agentu.
„Mano tėvas man labai padėjo. Jis man buvo labai reiklus. Dėl to visada norėjau siekti vis daugiau“, – 2022 m. „DirecTV Sports“ sakė Lionelis Messi.
Neseniai vykusio Pasaulio čempionato metu, kai nuolat sklandė gandai apie Jorge sveikatos būklę, Messi šeima prašė žiniasklaidos „žmoniškumo“.
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