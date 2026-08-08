 Mirė Lionelio Messi tėvas Jorge Messi

Mirė Lionelio Messi tėvas Jorge Messi

2026-08-08 18:47
Vytautė Marija Stankevič (AFP)

 Būdamas 68-erių metų mirė Jorge Messi, Lionelio Messi tėvas ir agentas, šeštadienį pranešė aštuoniskart apdovanojimą „Ballon d'Or“ laimėjusio futbolininko vaikystės klubas „Newell's Old Boys“.

Lionelis Messi
Lionelis Messi / EPA-ELTOS nuotr.

Argentinos žiniasklaida pranešė, kad Jorge Messi mirė penktadienį ligoninėje Rosarijuje.

„Jo nuolatinis palaikymas ir vadovavimas užkulisiuose buvo nepakeičiami, remiant kiekvieną Lionelio žingsnį“, – rašoma „Newell's Old Boys“ pranešime socialiniuose tinkluose.

Jorge Messi buvo pirmasis sūnaus treneris Argentinoje ir vienintelis jo palydovas, šiam vaikystėje persikėlus į Barseloną, vėliau tapo jo agentu.

„Mano tėvas man labai padėjo. Jis man buvo labai reiklus. Dėl to visada norėjau siekti vis daugiau“, – 2022 m. „DirecTV Sports“ sakė Lionelis Messi.

Neseniai vykusio Pasaulio čempionato metu, kai nuolat sklandė gandai apie Jorge sveikatos būklę, Messi šeima prašė žiniasklaidos „žmoniškumo“.

 
Šiame straipsnyje:
mirė Lionelio Messi tėvas
Jorge Messi
mirė Jorge Messi

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų