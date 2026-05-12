Motiejaus Burbos kelias į Lietuvos rinktinę – pro skaudžias patirtis Anglijoje

Tiesa, iki tol 22-ejų metų atakuojantis futbolininkas turėjo daug ką įveikti ir išgyventi skaudžių patirčių, apie kurias pasakojo naujausioje „Kauno Žalgirio“ DNR tinklalaidėje.
Dalis jų – dar paauglystėje, kai futbolo svajonės M. Burba siekė Anglijoje.
Ten su visa šeima dar vaikystėje emigravęs vilnietis jau pirmose savo žaistose rungtynėse atkreipė Londono „Crystal Palace“ skautų dėmesį ir šio „Premier“ lygos klubo sistemoje praleido pusantrų metų.
„Pradžioje, kol viską susitvarkėme ir susiradome, gyvenome pas draugus, kad būtų lengviau. Vėliau nuvykome į Tanbridž Velso miestelį ir ten tėtis laikraščiuose ar tai skelbimuose surado kažkokią komandėlę, kad galėčiau žaisti futbolą. Ten buvo tokia vaikų sekmadienio futbolo lyga, o juokingiausia, kad dar dešimt minučių vėlavome į pirmąsias rungtynes. Pirmą kartą į tokio lygio rungtynes atėjo „Crystal Palace“ skautas ir aš jose kulniuku įmušiau tiesiai į vartų devyniukę. Po rungtynių pasikalbėjome ir prasidėjo mano etapas „Crystal Palace“ sistemoje“, – „Kauno Žalgirio“ DNR tinklalaidėje prisiminė futbolininkas.
Tiesa, profesionalios sutarties Londono ekipoje M. Burba taip ir nesulaukė – tam trukdė ir įvairios biurokratinės priežastys.
„Ten buvau pusantrų metų peržiūroje. Peržiūroje ilgiausiai gali būti pusę metų ir gali tris kartus ją pratęsti. Taip visą tą laiką ir prabuvau, kadangi neturėjau „international clearance“. Užsieniečiams Anglijoje taip būna, bet nežinau, kokia ta situacija buvo iš tikrųjų, reiktų klausti tėvų. Vėliau prasidėjo peržiūrų maratonas. Keliavau visur – po „League One“, „League Two“ akademijų klubus…“, – apie svajonės siekimą pasakojo M. Burba.
Skaudžiausia patirtis žalgiriečio laukė tikintis pasirašyti pirmąją profesionalią sutartį su kitu „Premier“ lygos klubu – „Brighton“.
„Po „Crystal Palace“ dar buvau „Brighton“ peržiūroje, bet ten viskas pasibaigė labai liūdnai. Sakė, kad peržiūra truks keturias savaites, o po trijų mane pakvietė į Lietuvos U-17 rinktinę. Sako: „O, rinktinė. Mūsų tokių metų dar niekas nežaidžia rinktinėse, labai smagu. Kai grįši – pasirašysime dvejų metų kontraktą.
Nuo keturiolikos iki šešiolikos ten jau gali gauti pinigus, ten ir mokykla būna suderinta. Tampi profesionalu. Atvykęs į rinktinę buvau visas išsišiepęs, juk pasirašysiu kontraktą su „Brighton“. Rinktinėje praėjo dvi savaitės, grįžome į Angliją. Atsimenu, tėvai irgi buvo pasipuošę, nes dažnai taip nebūdavo. Apskritai, tėvai ten atidavė labai daug, tekdavo dirbti naktimis vien dėl to, kad galėčiau žaisti futbolą.
Deja, bet tada grįžęs rungtynių su „Fulham“ nežaidžiau, o toje komandoje tuomet žaidė ir toks Harvey Elliotas. Pagalvojau, nu nežaidžiau, bet šiandien ypatinga diena. Tėvai buvo užsakę ir staliuką, bet po tų rungtynių užėjus į biurą, akademijos direktorius pasakė, kad esu geras žaidėjas, viskas patiko, bet kontrakto nepasirašysime. Likome nieko nesupratę. Tada sėdint kavinėje buvo ir ašarų. Peržiūrose visada sekdavosi gerai, visi sakydavo, kad esu geras, bet kontrakto taip ir nepasiūlė“, – atviravo žalgirietis.
Kurį laiką po to M.Burba rungtyniavo kitame Anglijos klube „Sevenoaks“, o 2019-aisiais sugrįžo į Lietuvą.
