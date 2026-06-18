Nelaimėję favoritai nepanikavo

Pasidalijo po tašką
Lietuvos ir Nyderlandų vienuolikės varžėsi 23-iojo pasaulio čempionato atrankos Europos zonos G grupėje.
Abejas rungtynes laimėjo R. Koemano kariauna: Kaune – 3:2, Amsterdame – 4:0.
Šįkart Nyderlandų komanda Arlingtone (JAV) pasidalijo po tašką su Japonijos nacionaline ekipa – 2:2, nors pirmavo 1:0, 2:1. Tai buvo planetos pirmenybių finalo turnyro F grupės dvikova.
„Rezultatu esu patenkintas tik iš dalies, nes neįtvirtinome iniciatyvos. Tačiau, turint galvoje, kiek progų įvarčiams susikūrėme, bet nerealizavome mes ir varžovai, su lygiosiomis galima susitaikyti“, – sakė R. Koemanas.
Atsparūs nykštukai
Staigmeną pateikė Žaliojo Kyšulio rinktinė, H grupėje atsilaikiusi prieš favoritę Ispanijos komandą – 0:0.
Europos čempionai į varžovų vartus smūgiavo 27 kartus, Makaronezijos salyno nykštukai – šešis. Žaidimo su kamuoliu laiko proporcijos – taip pat įspūdingos: 65 proc. ir 25 proc.
„Mes atsparūs. Norėjome, kad pasaulis tuo įsitikintų, – teigė Žaliojo Kyšulio vienuolikės vyriausiasis treneris Pedro Leitao Brito. – Šiuolaikiniame futbole vis mažiau ryškių kontrastų, susitelkimas ir organizuotumas leidžia konkuruoti su geriausiais. Mes retai prisiliesdavome prie kamuolio, tačiau tai nereiškia, kad Ispanijos rinktinė besąlygiškai diktavo žaidimo sąlygas.“
Vieną tašką sukrapštė grandai brazilai – 1:1 sužaidė su marokiečiais.
Pasaulio čempionų titulą ginantys argentiniečiai 3:0 privertė kapituliuoti Alžyro komandą. Visus tris įvarčius įmušė Lionelis Messi. Nuo 2006-ųjų vien planetos pirmenybėse jis jau yra pelnęs iš viso šešiolika įvarčių ir pasivijo tiek pat kartų per karjerą pasižymėjusį buvusį lyderį – legendinį vokietį Miroslavą Klosę.
Debiutantų startas – 1:7
Kol kas rekordinis rezultatyvumas buvo užfiksuotas Hjustone, kur Vokietijos komanda 7:1 nugalėjo debiutantę Kiurasao ekipą.
Iki šiol daugiau įvarčių per vienas pasaulio čempionato finalo turnyro rungtynes vokiečiai buvo įmušę 2002-aisiais, kai 8:0 sugniuždė Saudo Arabijos rinktinę.
Kiurasao futbolininkus treniruojantis 78-erių olandas Dickas Advocaatas – vyriausias visų laikų pasaulio čempionatų strategas, jo kolegai iš Vokietijos ekipos Julianui Nagelsmannui – 38-eri (birželio 23-iąją sukaks 39-eri).
Čekijos komandai vadovauja 74-erių Miroslavas Koubekas, Pietų Afrikos Respublikos ekipai – taip pat 74-erių Hugo Brossas, Ganos rinktinei – 73-ejų Carlosas Queirozas, Urugvajaus vienuolikei – 70-metis Marcelo Bielsa (71 metai sukaks birželio 21-ąją).
Rezultatai
B grupė: Kanada–Bosnija ir Hercegovina 1:1 (43 002 žiūrovai), Kataras–Šveicarija 1:1 (67 966 žiūrovai).
C grupė: Brazilija–Marokas 1:1 (80 663 žiūrovai), Haitis–Škotija 0:1 (64 146 žiūrovai).
D grupė: JAV–Paragvajus 4:1 (70 492 žiūrovai), Australija–Turkija 2:0 (52 497 žiūrovai).
E grupė: Vokietija–Kiurasao 7:1 (68 021 žiūrovas), Dramblio Kaulo Krantas–Ekvadoras 1:0 (68 274 žiūrovai).
F grupė: Nyderlandai–Japonija 2:2 (69 285 žiūrovai), Švedija–Tunisas 5:1 (50 987 žiūrovai).
G grupė: Belgija–Egiptas 1:1 (66 775 žiūrovai), Iranas–Naujoji Zelandija 2:2 (70 108 žiūrovai).
H grupė: Ispanija–Žaliasis Kyšulys 0:0 (67 640 žiūrovų), Saudo Arabija–Urugvajus 1:1 (62 764 žiūrovai).
I grupė: Prancūzija–Senegalas 4:1 (80 545 žiūrovai), Irakas–Norvegija 1:4 (63 106 žiūrovai).
J grupė: Argentina–Alžyras 3:0 (69 045 žiūrovai), Austrija–Jordanija 3:1 (68 527 žiūrovai).
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