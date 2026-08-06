Nepaisant FIFA planų dėl privačių investicijų atsisakymo, UEFA tęs Pasaulio taurės boikotą

„UEFA asociacijos labai aiškiai nurodė sąlygas, susijusias su jų nedalyvavimu FIFA turnyruose“, – rašoma pranešime.
„Pirma, turėjo būti atsiimti pasiūlymai parduoti pagrindinius turnyrus, o antra, turi būti suteiktos garantijos, kad tokie bandymai taip subjauroti žaidimą daugiau niekada nepasikartos. Šios sąlygos nebuvo įvykdytos“, – sakoma jame.
Praėjusią savaitę FIFA pristatė privačių investicijų planą. Buvo teigiama, kad būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių.
Jei projektas būtų buvęs patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
Pagal pasiūlymą privatūs investuotojai galėtų įsigyti įmonės akcijų, tačiau liktų mažumos akcininkais.
Vis dėlto šis planas sukėlė įnirtingą pasipriešinimą, o UEFA griebėsi kraštutinės priemonės – pagrasino boikotuoti svarbiausią šios sporto šakos renginį – pasaulio čempionatą.
Šeštadienį FIFA vadovas Gianni Infantino (Džanis Infantinas) pripažino klaidą ir planą atšaukė.
„Mūsų tikslas visada buvo ir bus vienyti ir tobulėti“, – sakė G. Infantino.
Tačiau UEFA netrukus paskelbė, kad FIFA vadovas prarado jos pasitikėjimą.
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