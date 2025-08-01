Iš nesėkmių liūno kopiantis klubas pratęsė sėkmingą seriją

Per pirmą kėlinį svečiai įrodė savo pranašumą dviem pelnytais įvarčiais. 16-ąją minutę po perdavimo iš dešiniojo krašto panevėžietis atliko smūgį į vartus, kamuolys rikošetu dėkingai atšoko Ariagneriui Smithui, kuris pasitaikiusią progą realizavo.
Po 24 minučių „Panevėžys“ pasižymėjo dar kartą: Lucas de Vega uždirbo baudinį, kurį pats ir realizavo. Tai 6-asis saugo įvartis šiame sezone.
Po pertraukos panevėžiečiai galėjo dar labiau padidinti pranašumą – Ernestas Veliulis smūgiavo virš vartų, „Riterių“ vartininkas Antonio Tuta neutralizavo A. Smitho įsiveržimą į baudos aikštelę. Šeimininkai antrojo kėlinio viduryje turėjo du šansus po bandymų galva.
81-ąją minutę „Panevėžys“ įtvirtino pergalę. Rokas Rasimavičius mušė į vartus, tačiau kamuolys atsidūrė pas A. Smithą ir puolėjas džiaugėsi dubliu. Vis dėlto po 3 minučių Leifas Estevezas puikiai vienu lietimu nuginklavo Vytautą Černiauską.
"Gerai pradėjome, perėmėme kontrolę. Geru momentu įmušėme, vėliau padidinome persvarą. tai suteikė mums daug pasitikėjimo savo jėgomis. Antroje dalyje nebuvau patenkintas momentais su kamuoliu, bet laimėjome pelnytai. Dabar mūsų laukia tikras varžybų maratonas, bet gerai, kad turime veikus 22 žaidėjus ir galime rotuoti sudėtimi", - ", - sakė Rolandas Vrabecas.
Naujausi komentarai