Paaiškėjus FIFA 4,2 mlrd. JAV dolerių vertės planams, per pasaulį nusirito kritikos banga

Europos Sąjunga (ES), Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA), Anglijos futbolo asociacija ir Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų asociacijų futbolo konfederacija (CONCACAF) bei Azijos futbolo konfederacija suskubo reaguoti į tokius planus.
FIFA nurodė ketinanti išlaikyti kontrolinį akcijų paketą bendrovėje „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), tačiau tikisi šių metų pabaigoje pritraukti 4,2 mlrd. JAV dolerių, „atidžiai atrinkdama ilgalaikius investuotojus, kurie įsigis mažumos, nekontroliuojančias akcijas“.
Tokį pareiškimą FIFA skubiai išplatino reaguodama į britų laikraščių „The Times“ ir „Financial Times“ straipsnius, kurie pasirodė dviem šaltiniams nutekinus informaciją apie šį planą.
„The Times“ pranešė, kad 56-erių metų FIFA prezidentas Gianni Infantino (Džanis Infantinas) galėtų pasipelnyti iš šio plano, tapdamas FFE komisaru po to, kai 2031 metais baigsis jo numatoma kita kadencija. FIFA paneigė, kad tai buvo aptarta.
Straipsnyje taip pat teigiama, kad jau prasidėjo derybos su finansiniais patarėjais ir potencialiais investuotojais. Tarp jų – investicinė bendrovė „Thrive Capital“, kurią įkūrė ir kuriai vadovauja JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žento Jaredo (Džaredo) brolis Joshua Kushneris (Džošua Kušneris), taip pat JAV banko „JP Morgan Chase“ padalinys, kuris bandė finansuoti žlugusią atskilusią Europos superlygą.
UEFA, kuri jau kurį laiką kritikuoja G. Infantino, sureagavo į šiuos pranešimus dar prieš FIFA paskelbiant oficialų pareiškimą.
„Tai peržengia ribą, kurios futbolo valdymo institucijos niekada neturėtų peržengti. UEFA į tai žiūri itin rimtai, – teigiama UEFA pareiškime. – Futbolo dvasia ir valdymas nėra prekė, kuria galima prekiauti, ypač kai visiškai nėra skaidrumo dėl to, kas iš to gaus finansinės naudos. Nė vienas iš mūsų nėra futbolo savininkas. FIFA neturi teisės jo parduoti.“
„Daugelis Europos futbolo atstovų FIFA planus vertina kaip atvirą puolimą prieš futbolą. Aš pritariu šiai nuomonei. Čia buvo peržengta riba“, – Vokietijos leidiniui „Kicker“ sakė UEFA vykdomojo komiteto vicepirmininkas Hansas-Joachimas Watzke (Hansas Joachimas Vackė).
Vėliau trečiadienį, pasak Prancūzijos sporto ministrės, UEFA surengs skubų posėdį, kuriame bus aptariama reakcija į FIFA prieštaringai vertinamus planus dėl privačių investuotojų.
ES neslėpė savo pasipiktinimo tokiais planais.
„Šalin rankas nuo mūsų žaidimo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas Europos Komisijos narys Glennas Micallefas (Glenas Mikalefas).
CONCACAF pareiškė esanti „giliai susirūpinusi dėl tinkamos procedūros trūkumo“.
„Mes pritariame daugelio mūsų regiono ir futbolo bendruomenės narių nusivylimui, kad toks išsamus planas buvo parengtas ir viešai paskelbtas dar prieš įvykstant bet kokioms diskusijoms su atitinkamomis valdymo institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis“, – pridūrė CONCACAF.
Azijos futbolo konfederacija pareiškė esanti nusivylusi, kad su ja nebuvo konsultuotasi.
Planą dar turės patvirtinti FIFA 38 narių taryba ir dauguma iš 211 jos asociacijų narių. FIFA teigė, kad ketina netrukus pristatyti šiuos planus tarybai.
Tuo metu Anglijos futbolo asociacija trečiadienį pareiškė esanti „giliai susirūpinusi dėl procedūrų ir valdymo trūkumo“.
„Mes visiškai nežinojome apie šį pasiūlymą ir neturime jokių esminių detalių, įskaitant tai, kas iš tikrųjų yra siūloma ir kokios sąlygos yra numatytos, – teigiama trečiadienį paskelbtame pareiškime. – Remdamiesi ribota informacija, esame giliai susirūpinę dėl to, kad nebuvo laikomasi tinkamos procedūros ir valdymo principų, dėl kurių susiklostė tokia situacija, taip pat dėl akivaizdžios pasiūlymo esmės ir principų. Kai pasiūlymas bus pateiktas išsamiai ir skaidriai, kaip dabar žada FIFA, aiškiai išdėstysime savo nuomonę ir pateiksime išsamesnius komentarus.“
Netikėti planai
FIFA savo pareiškime nurodė, kad „išlaikytų išimtinę FFE kontrolę ir išimtinę valdžią futbolo valdymo, varžybų, rungtynių kalendoriaus bei visų reguliavimo ir sportinių sprendimų srityse“.
Ji pareiškė mananti, kad FFE pasieks „pradinį 20 mlrd. JAV dolerių nuosavo kapitalo įvertinimą“.
FIFA teigė, kad kiekvienai iš 211 narių asociacijų bus suteikta galimybė įsigyti vienkartinę 20 mln. JAV dolerių vertės FFE akcijų dalį. Tai sudaro tik 0,1 proc. visos sumos, tačiau FIFA skurdesnių ar mažesnių narių vadovams tai būtų reikšminga suma.
„Kartu su kitomis esamomis FIFA programomis šios investicijos per ateinančius ketverius metus galėtų padidinti bendrą FIFA planuojamą plėtros finansavimą iki daugiau nei 10 mlrd. JAV dolerių“, – teigė FIFA.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Bernamas), kuris yra „Everton“ klubo gerbėjas, savo įraše „X“ pasmerkė šį planą ir pareiškė, kad futbolas nėra prekė.
„Futbolas nepriklauso investuotojams. Jis priklauso žmonėms, kurie užpildo tribūnas ir savaitė po savaitės stovi prie aikštės krašto, lyjant lietui ar šviečiant saulei. Pasaulio čempionatas nėra produktas. Tai didžiausios pasaulio sporto varžybos, ir jos niekada nepriklausė niekam, kad jas būtų galima parduoti. Pateikite šį sandorį kaip tik norite. Kai parduosite jo dalį, jūs išduosite viską. Futbolas priklauso sirgaliams. Taip buvo visada ir taip bus visada“, – rašė jis.
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