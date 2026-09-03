„Panevėžys“ pasiekė didžiausią sezono pergalę

Rungtynių pradžioje tolimu smūgiu savo buvusią komandą galėjo nubausti Valdas Paulauskas – kamuolys atsimušė į skersinį. 17-ąją minutę „Panevėžys“ išsiveržė į priekį, kai gargždiškiai po pakelto kampinio neapsigynė baudos aikštelėje, o dėkingai atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Ernestas Burdzilauskas.
„Banga“ irgi turėjo savo galimybių: Misaki Sato tolimu išpuoliu sudrebino skersinį, Rokas Filipavičius, būdamas geroje situacijoje, nepataikė į vartų plotą po pakelto kampinio. Antrojo kėlinio pirmoje pusėje šeimininkai turėjo geriausią progą atstatyti pusiausvyrą, bet Igno Venckaus bandymą atrėmė puikiai sužaidęs Vytautas Černiauskas.
„Panevėžio“ gretose po beveik dviejų mėnesių pertraukos TOPLYGOJE pasirodė traumą išsigydęs Ernestas Veliulis. Saugas sykį atakavo galva, tiesa, Volodymyras Krynskis taip pat sužaidė sėkmingai.
Svečiai pergalę įtvirtino paskutinėmis minutėmis: 76-ąją minutę „Banga“ neapsigynė nuo dar vieno kampinio ir gana panašioje situacijoje antrą įvartį pelnė Strahinja Kerkezas. Tašką dvikovoje 89-ąją minutę padėjo puikų smūgį atlikęs E. Veliulis.
„Panevėžys“ su 29 taškais rikiuojasi septintas, „Banga“ turi 38 taškus bei žengia penkta.
Naujausi komentarai